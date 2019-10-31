Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года 31.10.2019, 13:33

Кредиты имеют больше половины работающих граждан.

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения России по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, следует из презентации, представленной главой департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой (более ранние данных в презентации не было), пишет РБК.

Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года. «Показатель приближается к уровню пика, который наблюдался в 2015 году», — отметила Данилова на конференции «Кредитование 2020», передают журналисты.

Качество портфелей банков ухудшается

С начала этого года российские банки смягчали стандарты выдачи ссуд, заметила Данилова. ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. ПДН, или PTI — это соотношение ежемесячных платежей клиента по кредитам и его дохода.

«Доля кредитов с показателем PTI выше 60% только в первом и втором квартале стала увеличиваться. До этого сами банки сохраняли стандарты на достаточно высоком уровне», — сказала она. В презентации ЦБ также отмечается резкий рост одобрения ссуд клиентам, у которых обязательства превышают 80% дохода — во втором квартале 2019 года доля таких выдач оказалась выше 11%.

ЦБ также фиксирует рост просрочки по кредитам на ранних сроках. Уровень риска по выдачам в первом квартале 2019 года несколько выше, чем в 2017 и 2018 годах, говорится в материалах ЦБ. По словам Даниловой, качество банковских портфелей регулятор «пока не тревожит».

Кого кредитовали российские банки последние два года

39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй. По данным на 1 сентября 2019 года, лишь 10,6% занятых людей в экономике взяли ипотечные кредиты. Необеспеченные ссуды имели 26,5 млн заемщиков.

Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с выдачей новых кредитов тем, кто уже имеет долги, пояснила Данилова. Состав заемщиков в последние года постоянно менялся, констатировала она.

Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.

Большинство клиентов имеют лишь один кредит — ссуду наличными или ипотеку, но доля таких заемщиков снижается. Банк России, однако, видит опасность в растущем перекрестном кредитовании клиентов. По словам Даниловой, это увеличивает риск того, что «заемщик не погасил кредит и не может обслуживать другой кредит».