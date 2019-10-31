Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском 1 31.10.2019, 13:38

Президент Украины заявил, что разведение начнется, если там будет соблюден семидневный режим тишины.

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 4 ноября. Об этом 31 октября на пресс-конференции в Киеве после заседания комиссии Украина – НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое Луганской области. – прим.). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины, – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", – сказал глава Украинского государства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.