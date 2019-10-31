Напоминание фальсификаторам 1 31.10.2019, 13:40

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Фото: AP

Незнание закона не освобождает лукашенковских чиновников от ответственности.

Лукашенковские чиновники регулярно посещают предвыборные пикеты «Европейской Беларуси» и пытаются мешать проведению агитации. В связи с этим юридическая служба гражданской кампании напоминает о статье 45 Избирательного кодекса «Предвыборная агитация, агитация по референдуму, отзыву депутата, члена Совета Республики».

Юридическая служба «Европейской Беларуси» приводит цитаты из нее:

«Предвыборная агитация, агитация по референдуму, отзыву депутата, члена Совета Республики Гражданам Республики Беларусь, политическим партиям, другим общественным объединениям, трудовым коллективам, доверенным лицам кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, инициативным группам, проводящим агитацию за избрание кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, предоставляется право свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, их политических, деловых и личных качеств, проведения агитации за или против кандидата на собраниях, митингах, в средствах массовой информации, а также во время встреч с избирателями.

<...>

Кандидаты в Президенты Республики Беларусь, в депутаты проводят встречи со своими избирателями на собраниях или в другой удобной для избирателей форме. По взаимной договоренности кандидатов могут проводиться совместные встречи с избирателями»

Незнание закона не освобождает лукашенковских чиновников от ответственности за препятствование агитации и препятствование выборам.