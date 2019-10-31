Die Welt: В холодной войне за газ США победили Россию 3 31.10.2019, 13:42

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Преимущества от этой победы получит и Украина.

"Завершение строительства спорного газопровода "Северный поток-2" гарантировано. Дания предоставила "Газпрому" разрешение на строительство. Тем не менее, победителями из спора выходят Украина и США", - считает журналист немецкого издания Die Welt Даниэль Ветцель (перевод — inopressa.ru).

"Хотя американцы и не достигли своей первоочередной цели - полностью воспрепятствовать строительству газопровода, - администрации США, тем не менее, удалось - предположительно путем дипломатического вмешательства в Дании - затянуть реализацию проекта на столько, чтобы обеспечить Украине важное преимущество на переговорах с Россией о продолжении транзита газа", - говорится в статье.

"Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Без дополнительного соглашения "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа своим западно-европейским клиентам. Поэтому российский концерн прилагал все усилия для того, чтобы к концу года иметь в своем распоряжении альтернативный маршрут в виде "Северного потока-2". Однако в этом "Газпром" теперь потерпел неудачу", - констатирует издание.

"Ведь в экономической зоне Дании необходимо проложить еще 147 км газопровода в двухниточном исполнении, то есть в общей сложности почти 300 км. При скорости прокладки, равной в среднем примерно 3 км в день, "Газпрому" понадобится еще около 100 дней для завершения строительства газопровода. К тому же потребуется время и для необходимой эксплуатации в тестовом режиме".

Таким образом, у россиян и после окончания договора с Украиной не будет другой альтернативы. "Поэтому в переговорах с Россией Киев может добиться лучших условий по срокам и стоимости транзита газа. Тем самым достигнута вторая цель американского правительства, стабилизация Украины", - полагает автор статьи.

"То, что преимущества на стороне Украины, уже констатировала и независимая экспертная комиссия Германии по переходу на альтернативные источники энергии: "Если взять в качестве критерия значение государственных доходов от транзита газа для Украины (4%) в сравнении с государственными доходами России от экспорта энергии (40% федеральные, 20% общегосударственные), то обнаруживается экономическая асимметрия, - говорится в докладе исследователей из команды Андреаса Лёшеля, специалиста по экономике окружающей среды из Мюнстера. - Отсутствие дополнительного договора причинит Украине меньший ущерб, чем России", - передает Die Welt.