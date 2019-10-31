Виталий Кутузов: Роналду советовался со мной 1 31.10.2019, 13:48

Виталий Кутузов

Фото: tut.by

Белорусский футболист рассказал, как играл с португальской звездой в одном клубе.

Бывший нападающий сборной Беларуси по футболу Виталий Кутузов рассказал, как давал советы португальцу Криштиану Роналду, когда они вместе играли в лиссабонском "Спортинге".

Об этом сообщает "Прессбол" со ссылкой на телеканал "Матч ТВ".

Кутузов защищал цвета "Спортинга" в начале 2000-х после того, как итальянский "Милан" отдал его в аренду в Лиссабон. Тогда белорус и познакомился с Роналду, который только начинал свою звездную карьеру. К слову, Кутузову было тогда 22 года, будущему обладателю пяти "Золотых мячей" — 17.

"Он много расспрашивал про "Милан", понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: "А это что такое?" "А это для чего?" В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это неинтересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию", — вспоминает Кутузов.