Что нашли внутри египетской мумии кошки? 31.10.2019, 13:51

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Открытие французских ученых вас удивит.

Вскрывать её для этого не пришлось. Возраст кошачьей мумии из коллекции Музея изобразительных искусств французского Ренна — 2,5 тысячи лет. По рентгеновским снимкам специалисты сделали трехмерные модели, которые исследовали при помощи технологий дополненной реальности. В результате воссоздали фрагменты, не доступные рентгену, пишет «Брестский вестник».

Внутри мумии было сразу несколько кошачьих скелетов. Так, в ней обнаружили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек вместо черепа был тряпичный шарик. Теперь посетители музея в Ренне, надев специальные очки, смогут убедиться в этом сами.

Ученые предположили, что бальзамирование сразу нескольких кошек внутри одной мумии было распространено в Древнем Египте. Но эта версия пока не подтверждена.