Генсек НАТО процитировал в Раде Тараса Шевченко

Генсек НАТО процитировал в Раде Тараса Шевченко1
- 31.10.2019, 13:57
На цитату Кобзаря украинские депутаты отреагировали аплодисментами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении в Верховной Раде процитировал стихотворение Тараса Шевченко.
Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.
"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - процитировал генсек стихотворение "Минають дні, минають ночі".
На цитату Кобзаря депутаты отреагировали аплодисментами.
Перед этим Столтенберг отметил, что Украина, как суверенное государство имеет право выбирать свое будущее в сфере безопасности.
"Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал он.
Отметим, что Столтенберг выступал в украинском парламенте в июле 2017 года и тогда он также цитировал стихотворение Шевченко "Мені однаково, чи буду".