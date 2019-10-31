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Генсек НАТО процитировал в Раде Тараса Шевченко

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  • 31.10.2019, 13:57
Генсек НАТО процитировал в Раде Тараса Шевченко
Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org/Иван Межуй

На цитату Кобзаря украинские депутаты отреагировали аплодисментами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении в Верховной Раде процитировал стихотворение Тараса Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - процитировал генсек стихотворение "Минають дні, минають ночі".

На цитату Кобзаря депутаты отреагировали аплодисментами.

Перед этим Столтенберг отметил, что Украина, как суверенное государство имеет право выбирать свое будущее в сфере безопасности.

"Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал он.

Отметим, что Столтенберг выступал в украинском парламенте в июле 2017 года и тогда он также цитировал стихотворение Шевченко "Мені однаково, чи буду".


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