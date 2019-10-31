Пропагандистов порвало Телеграм-канал «Запретное мнение»

31.10.2019, 14:09

Причина истерики — отличный троллинг путинских военных авантюр.

Прокремлевская пропаганда уже несколько дней не может перестать гореть от выхода новой видеоигры Call of Duty: Modern Warfare.

"Натуральная русофобия!"; "компьютерные игры — форма зомбирования молодежи, родителям, чьи дети не увлекаются играми, очень повезло" — самые мягкие высказывания пропагандистов в отношении новой популярной американской игры.

Отчего же так знатно "порвало" любителей вешать лапшу на уши россиян? От отличного троллинга ЧВК "Вагнер" и путинских военных авантюр.

Никакой истинной русофобии в игре нет, а есть лишь российские наемники, названные людьми Баркова" (отсылка очевидна), которые творят форменный беспредел в ближневосточной стране (можно подумать, что на самом деле это не так).

Заказчики очернения игры (негативные рецензии от отечественных продажных геймеров и крики про русофобию на всех федеральных зомбиканалах) известны — диктаторы и криминальные олигархи очень не любят, когда их так высококлассно и профессионально троллят.

Дошло до того, что из продажи в российских магазинах были изъяты все физические копии, а компания Sony удалила игру из отечественного интернет-магазина PSN.

Зачем же цензура, если можно было дать симметричный ответ и выпустить российскую игру со своим прочтением происходящих в мире событий... Хотя, вспоминая отечественные пропагандистские "шедевры", вроде "Балканского рубежа" и "Олимпиус инферно" — понимаем, что нет. Нельзя. Рожденный пилить государственные бюджеты, создавать достойные продукты не может.

Пропагандисты раньше: манипулирование умами граждан целых стран; пропагандисты сейчас: разрыв сердца при виде американской видеоигры.

Если чекистско-олигархическую власть от чего-то так сильно корежит — значит продукт действительно стоящий.

Рекомендуем всем, при возможности, приобрести Call of Duty: Modern Warfare и поиграв, самостоятельно решить: есть там "чистая русофобия" или "чистая русофобия" сидит исключительно в старческих умах российских чиновников.

Телеграм-канал «Запретное мнение»