Чтобы не забрали ребенка, белоруска должна доказать свою адекватность за $700 31.10.2019, 14:11

Фото: belsat.eu

Скандальная история из Мозыря получила развитие.

Светлана Мишота из Мозыря, об издевательствах над которой belsat.eu писал ранее, получила судебное распоряжение пройти вместе с бывшим мужем и их двухлетним сыном психолого-психиатрическую экспертизу. Суд возложил обязанность уплаты расходов на Светлану и Максима Лепешкина в равных долях. Приблизительная стоимость экспертизы – 1449 рублей.

Заплатить нужно до 1 ноября. Откуда взять такие деньги, Светлана не знает. Женщина говорит, что не будет платить, однако это может негативно повлиять на решение инстанции.

«Я в шоке от суммы. Спросила Максима [бывший муж. – Belsat.eu], когда пойдем платить за экспертизу. Говорю, что надо заплатить в один день. А он говорит, что будет платить только после меня. Я знаю, что он не заплатит, поэтому, чтобы мою часть денег не потерять, мне бы пришлось платить полностью. Таких денег нет», – рассказывает мозырянка.

По закону о Государственном комитете судебных экспертиз, исследования экономических и гражданских дел проводятся на платной основе. Эти средства зачисляются в доход республиканского бюджета.

«Назначение экспертизы было инициативой суда в интересах обеих сторон», – говорится в документах.

Как точно выглядит экспертиза и из чего состоит тест, Светлана не знает.

«Нам назначили пройти тесты с сыном. Ему только два года, а там вопросы вроде «к кому ребенок более привязан», «кто отрицательно на него влияет»», – отмечает собеседница.

Среди прочего, из бумаг следует, что психологи должны определить, есть ли у родителей психические заболевания, препятствующие им выполнять родительские обязанности, а также уровень тревоги Никиты.

Светлана опасается негативного влияния на сына и манипуляций со стороны бывшего мужа.

«Когда Никитка возвращается от отца, говорит, что мама «бяка». Конечно, это не он сам придумал, это ему вкладывает в голову ее бывший муж. А мальчику всего два года!», – жалуется соседка Светланы, следящая за ситуацией.

Все вопросы – в рабочем порядке

Belsat.eu попытался узнать, как выглядит процесс исследования и из чего складывается цена. На сайте Государственного комитета судебных экспертиз сообщается, что сумма рассчитывается исходя из стоимости одного часа работы эксперта, а также включаются услуги связи, транспорта, коммунальные и другие расходы.

«Комментировать вам мы не имеем права и возможности. Все вопросы об организованной экспертизе, возможности оплаты, возможности проведения без предварительной оплаты следует согласовывать с судом. У суда есть различные варианты, как можно провести эту экспертизу. Все вопросы суд может решить с нами в рабочем порядке», – ответили belsat.eu в управлении судебно-психиатрических экспертиз.

Тогда мы попытались связаться непосредственно с судьей, которая ведет дело Светланы Мишоты и Максима Лепешкина. Однако секретарь Татьяны Кучеровой отказалась разговаривать с «Белсатом» и передать ей наши вопросы.

Жительница Мозыря Светлана Мишота почти ежедневно посещает местный РОВД. Уже практически год она борется с бывшим мужем, который грозится забрать у нее ребенка. По словам Светланы, несмотря на доказательства физических и моральных издевательств со стороны бывшего супруга, милиция и власти города не реагируют.