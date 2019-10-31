Больше половины россиян заявили об отсутствии народного единства в стране 31.10.2019, 14:16

Граждане РФ не понимают, зачем праздновать годовщину ухода из Москвы войск ВКЛ и Польши.

Больше половины россиян считают, что в стране скорее нет народного единства. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии так называемого «Дня народного единства», сообщает «Новая газета».

Такое мнение высказали 54% респондентов. 37% опрошенных заявили, что народное единство в стране скорее есть, 9% — затруднились ответить.

Не ощущают народного единства в основном жители крупных городов с населением 500-950 тысяч жителей (62%), а также городов-миллионников, в том числе Москвы и Петербурга (56% и 59% соответственно). Такое мнение распространено среди людей в возрасте от 45 до 59 лет (59%), а также тех, кому от 25 до 34 лет (58%). Противоположную позицию больше всего по сравнению с другими выразили представители молодежи (18-24 лет, 46%).

О наличии народного единства в России заявили в основном жители небольших населенных пунктов с населением от 100 до 500 тысяч (40%) и менее 100 тысяч человек (41%). Те, кто проживают в больших городах, выражают противоположное мнение (500-950 тысяч человек, 62%), а также городов-миллионников и обеих столиц (56% и 59% соответственно).

В качестве основных причин, мешающих народному единству, респонденты назвали то, что «каждый сам за себя» (30%), большую разницу между богатыми и бедными (21%) и отсутствие у россиян единой цели (10%). Основаниями считать иначе стали патриотизм (12%), сплоченность и менталитет (по 11%).

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября в память об «освобождении Москвы от польских интервентов» в 1612 году.