«За Беларусь без Лукашенко!» 31.10.2019, 14:28

Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Кого оскорбила надпись на майке?

Член Наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации Андрей Бастунец принял участие в заседании этого органа при ЦИК. Совет рассматривал жалобы кандидатов в депутаты, выступления которых не пустили в эфир, сообщает сайт ПЦ «Весна».

По итогу заседания эксперт поделился своими размышлениями по поводу ограничений при проведении предвыборной агитации.

«Как говорится, мнения разошлись. Один голос за удовлетворение жалоб, семь - против. В каждом случае. Что и ожидалось ...

С остальными членами Наблюдательного совета у меня «внезапно» обнаружилось принципиальное расхождение относительно возможностей легитимного ограничения свободы слова вообще и свободы предвыборного выступления кандидата в депутаты в частности. Последнее вообще должно иметь дополнительную защиту.

Я ссылался на статьи Избирательного кодекса (47, 75), которые четко устанавливают случаи ограничения при проведении предвыборной агитации. У моих оппонентов планка возможности таких ограничений оказалась существенно заниженной. Ко всему, они апеллировали к Закону о СМИ, который устанавливает гуттаперчевый перечень «запрещенной» информации (который после перечисления нескольких ее видов заканчивается словами «а также другой информации, распространение которой запрещено …").

Моя позиция: государственные медиа предоставляют только площадь и время и не могут вмешиваться в содержательную часть. И имеет право снять выступления только в исключительных случаях (ссылался на белорусские правовые нормы, Комитета ООН по правам человека, Йоханессбургские принципы и т.д.).

Ну не является оскорблением (преднамеренное унижение чести и достоинства личности, выраженной в неприличной форме) надпись на майке кандидата «ЗА Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал»!

... Нет являются разжиганием социальной розни слова о лишении выслуги "депутатов-назначенцев, которые выполняли роль и защищали власть" (так как депутаты не являются социальной группой по всем канонам и стандартам).

Поставил вопрос о допуске на заседания Наблюдательного совета журналистов. Ответ отрицательный. Мол, рабочий процесс, нет мест и т.д.»

Кстати, согласно Положения о Наблюдательном совете, на его заседаниях вправе присутствовать члены Центральной комиссии, работники ее аппарата, другие лица, приглашенные на заседание.