О чем говорил Столтенберг в Верховной Раде: полное видео выступления 1 31.10.2019, 14:38

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Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Речь генсека НАТО перед украинскими депутатами.

В четверг, 31 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в украинском парламенте, сообщает nv.ua.

Столтенберг прибыл в Украину накануне, 30 октября, в рамках визита в нашу страну представителей Североатлантического совета — высшего политического органа в НАТО, ответственного за принятие решений в альянсе.

Вместе с представителями стран НАТО Йенс Столтенберг прилетел в Одессу, где прошел первый день их визита, организованного по приглашению украинской стороны.

Сегодня же, еще до своего выступления в Верховной Раде, генсек НАТО возглавил заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Владимира Зеленского.

Столтенберг и члены Североатлантического совета также встретятся со спикером парламента Дмитрием Разумковым и лидерами парламентских фракций.

Видео выступления генсека НАТО в парламенте Украины: