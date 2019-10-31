О чем говорил Столтенберг в Верховной Раде: полное видео выступления

О чем говорил Столтенберг в Верховной Раде: полное видео выступления1
- 31.10.2019, 14:38
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Речь генсека НАТО перед украинскими депутатами.
В четверг, 31 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в украинском парламенте, сообщает nv.ua.
Столтенберг прибыл в Украину накануне, 30 октября, в рамках визита в нашу страну представителей Североатлантического совета — высшего политического органа в НАТО, ответственного за принятие решений в альянсе.
Вместе с представителями стран НАТО Йенс Столтенберг прилетел в Одессу, где прошел первый день их визита, организованного по приглашению украинской стороны.
Сегодня же, еще до своего выступления в Верховной Раде, генсек НАТО возглавил заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Владимира Зеленского.
Столтенберг и члены Североатлантического совета также встретятся со спикером парламента Дмитрием Разумковым и лидерами парламентских фракций.
Видео выступления генсека НАТО в парламенте Украины: