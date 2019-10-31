Самые дорогие клады, найденные людьми за последнее время 31.10.2019, 14:49

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Где были спрятаны сокровища?

Вы играли в детстве в пиратов или разбойников? Тогда вы наверняка хоть раз рисовали карту со знаком «Х», а потом притворялись, что ищете ценный клад — сундук с золотом, например. Что ж, клады, о которых сегодня расскажет Бигпикча, действительно были найдены — случайными счастливцами или истинными искателями приключений. Только, в отличие от ваших детских побрякушек, эти ценности стоят гораздо, ГОРАЗДО больше. Самое интересное, что порой клад находится практически у нас под носом, пишет bigpicture.ru.

1. Клад в фундаменте здания в городе Сьрода-Слёнска

В 1985 году за ремонт старинного здания взялись строители, которые и обнаружили в фундаменте клад, датируемый началом XIV века. В замурованной вазе было более 3000 редких монет, медальоны и золотая корона. Находку оценивают в 150 млн долларов. В настоящее время клад выставляется в музее Вроцлава.

2. Затонувшее серебро у берегов Ирландии

В 2012 году поисковики подняли со дна океана около 48 тонн серебра. Клад стал одной из самых крупных находок серебра. Его стоимость оценили в 38 млн долларов. Ценный груз был на военном транспортнике, который затонул после атаки немецких подводных лодок. Клад нашли после того, как министерство транспорта Британии объявило вознаграждение.

3. Полмиллиона золотых и серебряных монет рядом с Сан-Франциско

В 2007 году компания Odyssey Marine Exploration, которая специализируется на геолого-разведочных работах, нашла на шельфе испанский корабль. На борту были обнаружены золотые и серебряные монеты. После того как клад был найден, разразился ужасный скандал. Правительство Испании потребовало отдать клад. А само золото было вывезено с территории Перу.

4. Клад, найденный в фундаменте храма в Индии

В 2011 году в фундаменте храма Падманабхасвами было обнаружено золото, стоимость которого оценивают в 22 млрд долларов. А весило оно более 30 тонн. При вскрытии клада присутствовал сын последнего махараджи.

5. Клад из 50 000 римских монет, датированных 290 годом н.э.

6. Клад был найден в 2010 году Дэвидом Криспом. Он является кладоискателем-любителем. Сокровище оценивают всего в 5 млн долларов. Наиболее ценен клад в историческом аспекте: это связано с тем, что в этот период Римская империя переживала экономический кризис и качество монет очень низкое, а сам клад представляет собой четырехлетнее жалование воина-легионера. Найденные монеты можно лицезреть в Британском музее.

7. Корабль с платиной из СССР

Груз с платиной должен был быть доставлен в Нью-Йорк в период Второй мировой войны — этой платиной оплачивали «помощь союзников». Но корабль был затоплен немецкой подводной лодкой. Оценить стоимость этого клада очень сложно — по ориентировочным оценкам, он стоит 3 млрд долларов. Нашел его искатель сокровищ Грег Брукс.

8. Клад, найденный в графстве Стаффордшир

Самый крупный клад, найденный в Англии, обнаружили в 2009 году. Нашел сокровище кладоискатель-любитель Терри Герберт. Почти все изделия датируются VII веком нашей эры. Клад состоит из серебряных и золотых предметов, их общий вес равен 7,5 кг, а количество достигает 1500 штук. Это оружие, посуда, а также украшения.

9. Сокровища кельтов на острове Джерси

10. Археологи, которые вели раскопки на острове Джерси (Британия), обнаружили тайник с сокровищами кельтов. Клад был спрятан около двух тысяч лет назад. Скорее всего, его утаили от войск Рима, которые вторглись на Британские острова. Сейчас стоимость украшений и монет оценивается в 17 млн долларов.

11. Сокровища Нарышкиных в Санкт-Петербурге

Клад нашли во время ремонта особняка, в котором жили Трубецкие-Нарышкины. При ремонте обнаружилась тайная комната, которая не была отмечена на планах здания. В ней находились целые залежи столового серебра с гербом семьи Нарышкиных, наград и украшений. Посуда имеет великолепный вид, поскольку находилась в льняной ткани, пропитанной уксусом. Создали этот тайник в 1917 году. Клад оценили в 189 млн рублей.

12. Редкие монеты из немецкой библиотеки

13. В государственной библиотеке городка Пассау уборщица Тани Хельс в 2011 году случайно обнаружила редкие монеты. Свою находку Тани отнесла руководству. Клад оценивается в несколько миллионов евро. В этом тайнике находились очень редкие византийские, греческие, римские монеты. Считается, что эта коллекция была скрыта от властей в 1803 году, по той причине, что власти забирали монастырские монеты и книги на нужды правительства.

14. Сокровища, найденные у берегов штата Флорида, США

Этот клад был найден в 1984 году археологом, который специализируется на подводных раскопках. Стоимость клада оценивается в 15 млн долларов. Он находился на затонувшем судне, построенном в XVIII веке.

15. Сокровища испанской «Аточи»

Галеон «Аточа» нагружали драгоценностями в течение двух месяцев! С большим трудом корабль удалось отправить в плавание, но до метрополии он так и не добрался. Судно затонуло у берегов Флориды. Испанские власти неоднократно пытались поднять клад со дна, но все попытки не увенчались успехом. И только в 1985 году Мелу Фишеру посчастливилось найти клад. Для его поиска Мел создал целую компанию «Трэжерс Сэлворз Инкорпорейтед», а также смог найти инвесторов для финансирования. При поиске клада команда Мела обследовала около 120 кв. миль морского дна. Стоимость поднятых ценностей оценивается в 450 млн долларов. Считается, что с этого судна не нашли ценностей на 500 млн долларов. И, вероятно, уже не найдут…