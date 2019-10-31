На Деды будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Латвией и Литвой 31.10.2019, 14:51

1,143

Как белорусы могут попасть в соседние страны 1 и 2 ноября.

1 и 2-го ноября граждане, проживающие на приграничной территории с Литвой и Латвией, смогут навещать эти страны через пункты упрощенного пропуска на границе. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

В День всех святых и День поминовения усопших, которые отмечаются в Беларуси 1 и 2 ноября, создается 8 пунктов упрощенного пропуска в Литву и 2 пункта в Латвию. В таких пунктах осуществляется только пограничный контроль. Таможенного осмотра здесь нет.

Так, в Литву можно проезжать в пунктах «Кемелишки» Островецкого района, «Мольдевичи» Поставского района, «Пицкуны» и «Геранены» Ивьевского района, «Дотишки» Вороновского района, «Петюлевцы» Щучинского района, «Поречье» Гродненского раёна, «Видзы» Браславского района. На границе с Латвией всего два пункта: «Плюсы» Браславского района и «Гаврилино» Верхнедвинского района.

Пограничники напоминают, что через пункты пропуска разрешается перемещать товары (вещи) только для личного пользования.