39 мигрантов в рефрижераторе: типичные истории вьетнамских гастарбайтеров 31.10.2019, 14:56

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Фото: GETTY IMAGES

Многие из них выбирают Великобританию.

В скромном доме вьетнамца Ле Ван Ха отчаянье. Его родные пытается свыкнуться с мыслью, что, скорее всего, он был в том злополучном контейнере в графстве Эссекс, в котором на прошлой неделе были обнаружены тела 39 человек, пишет ВВС.

Его бабушка смотрит в пустоту, закрыв лицо руками. Супруга сидит молча, отказываясь от еды. Его отец Ле Минь Туан рыдает, крепко обнимая своего маленького внука.

Историю Ле Ван Ха вплоть до трагического завершения его путешествия можно назвать типичной для молодого человека из этой бедной и преимущественно сельскохозяйственной части Вьетнама.

Он пошел по пути, проложенному тысячами других, отправившись в другую страну в поисках лучшего заработка. Он уехал в Европу три месяца назад, незадолго до рождения своего второго сына.

Семье пришлось взять кредит, чтобы завершить строительство дома и оплатить ему дорогу.

Контрабандисты требуют за свои услуги 25 тыс. долларов. Для Ле Минь Туана это огромная сумма, и ему пришлось заложить два земельных участка.

У Ле Ван Ха не было другого выбора, кроме как найти хорошую работу и выплатить кредит. Но все мечты рассыпались в прах.

Ле Минь Туану пришлось заложить два земельных участка, чтобы оплатить поездку сына

Фото: GETTY IMAGES

"Теперь на нас висит огромный долг, - говорит Ле Минь Туан. - Не знаю даже, когда мы сможем его выплатить. Я уже старик, у меня слабое здоровье, а мне теперь придется помогать растить его детей".

Ле Минь Туан убежден, что его сын мертв. Незадолго до известия о гибели людей в грузовике сын сообщил ему в "Фейсбуке", что выезжает в Англию.

Большинство из тех, кто находился в контейнере, как предполагается, были выходцами из уезда Йентхань в провинции Нгеан.

Соседи приходят к родственникам пропавших, чтобы поддержать их в непростое время. Они вместе молятся перед семейными алтарями с фотографиями.

На одном из фото - улыбающееся лицо 19-летней Буй Тхи Нюнг. Ее портрет прикрепили над семейным алтарем. Семья девушки все еще надеется, что ее не было в грузовике.

Родственники 19-летней Буй Тхи Нюнг надеются, что ее не было в злополучном грузовике

Фото: Reuters

Ее сестра Буй Тхи Лоан рассказала, что 21 октября они обменялись сообщениями в "Фейсбуке". Буй Тхи Нюнг упомянула, что находится на каком-то складе.

"Пока не было подтвержденной информации, - сказала она. - Пока что все обсуждается в интернете и соцсетях, так что мы еще не потеряли надежду. Нам известно, что в то время в Англию отправились три грузовика, и мы надеемся на чудо, на то, что она была в другом грузовике".

По ее словам, Буй Тхи Нюнг была самой смышленой из четырех сестер, у нее было много друзей, которые помогли ей собрать деньги на поездку. Ее семье не пришлось влезать в долги или что-то продавать.

Теперь они надеются, что им сообщат, что она жива, или в худшем случае помогут доставить ее тело во Вьетнам.

Новые дома, появившиеся в этом районе, свидетельствуют о том, что люди могут зарабатывать деньги, отправляясь работать в другие страны.

Многие выбирают Великобританию. Некоторые пытаются найти работу в таких странах, как Россия или Румыния, но, по их словам, надеяться там на хороший заработок крайне сложно.

Новые дома свидетельствуют о том, что люди могут зарабатывать деньги, отправляясь работать в другие страны

Фото: GETTY IMAGES

Они рассказывают, что во Франции нелегальных мигрантов постоянно притесняет полиция. А в Британии существуют крепкие вьетнамские общины, и они помогают найти работу в салонах красоты, ресторанах или на фермах.

Люди обращаются к посредникам, связанным с преступным миром контрабандистов, которые берут значительные суммы за нелегальную перевозку людей в другие страны.

Размер оплаты бывает разным - от 13 до 40 тыс. долларов. За более высокую плату мигрант якобы получает VIP-обслуживание.

Многие из них выезжают из Вьетнама через Китай. Но, когда они добираются до пролива Ла-Манш, самым надежным способом добраться до Британии остается поездка в контейнере или кузове грузовика, вне зависимости то того, сколько заплатил человек контрабандистам.

После трагедии в Эссексе вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование деятельности группировок контрабандистов.

Но нелегальная перевозка людей, в том числе женщин и детей, уже давно стала серьезной проблемой для страны.

В этом году Госдепартамент США в своем отчете о ситуации с торговлей людьми в мире перевел Вьетнам в более проблемную категорию.

Несмотря на все меры, предпринимаемые властями, незаконная перевозка людей приносит огромные доходы контрабандистам, бизнес которых продолжает процветать во Вьетнаме.