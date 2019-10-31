закрыть
31 октября 2019, четверг, 20:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Эко-активисты провели яркую акцию в центре Минска

1
  • 31.10.2019, 15:03
  • 1,551
Эко-активисты провели яркую акцию в центре Минска
Фото: Татьяна Власенко / Belsat.eu

Для этого была сооружена специальная остановка общественного транспорта.

В течение недели заведения, расположенные на улице Октябрьской в столице страны, выбрасывают более 20 000 пластиковых бутылок. Эко-активисты заполнили таким объемом мусора ретро-автобус, сообщает «Белсат».

Около автобуса, который заполнили до самого верха бутылками из пластика, активисты установили специальную остановку – «Тупик» (ул. Октябрьская). На знаке экологи указали, что белорусы в течение года выбрасывают миллиард пэт-бутылок и напоминают, что пластик разлагается в течение 500 лет.

Экологи во время акции убеждали прохожих, что лучше пользоваться экологической посудой, а мусор сортировать. Кроме того, представители «Оператора вторичных материальных ресурсов» и движения «Цель 99» поделились планами, как в ближайшие две недели собираются делать Октябрьскую улицу свободной от пластика.

В сентябре эко-активисты провели акцию «Покед пакет». В рамках этого мероприятия они создали в Минске бассейн из пластикового мусора.


популярное за неделю

Мнение

Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович
Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк