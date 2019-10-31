Эко-активисты провели яркую акцию в центре Минска 1 31.10.2019, 15:03

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Фото: Татьяна Власенко / Belsat.eu

Для этого была сооружена специальная остановка общественного транспорта.

В течение недели заведения, расположенные на улице Октябрьской в столице страны, выбрасывают более 20 000 пластиковых бутылок. Эко-активисты заполнили таким объемом мусора ретро-автобус, сообщает «Белсат».

Около автобуса, который заполнили до самого верха бутылками из пластика, активисты установили специальную остановку – «Тупик» (ул. Октябрьская). На знаке экологи указали, что белорусы в течение года выбрасывают миллиард пэт-бутылок и напоминают, что пластик разлагается в течение 500 лет.

Экологи во время акции убеждали прохожих, что лучше пользоваться экологической посудой, а мусор сортировать. Кроме того, представители «Оператора вторичных материальных ресурсов» и движения «Цель 99» поделились планами, как в ближайшие две недели собираются делать Октябрьскую улицу свободной от пластика.

В сентябре эко-активисты провели акцию «Покед пакет». В рамках этого мероприятия они создали в Минске бассейн из пластикового мусора.