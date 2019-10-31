Зеленский назвал конечную цель встречи «нормандской четверки» 2 31.10.2019, 15:08

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Чтобы она состоялась, были выдвинуты три условия.

Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает dsnews.ua.

"Условиями встречи "нормандской четверки" были три условия - подтверждение текста "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим Золотое, мы должны понимать, что это Катериновка, есть пять участков Золотого, четыре из них контролируют украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не сомневается в проведении встречи лидеров "нормандской четверки", если все стороны стремятся и хотят встретиться".

"Потому что главный результат - это договоренности о прекращении войны", - добавил Зеленский.

Напомним, после начала процесса разведения сил в Золотом Луганской области в МИД РФ заявили, что этого недостаточно для проведения встречи "нормандской четверки" на уровне глав государств.