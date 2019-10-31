Как «ржавая труба» ударила по Лукашенко 4 31.10.2019, 15:12

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Белорусские чиновники выполняют завет диктатора?

Такое мнение выразил директор по развитию компании «Адриус» Иван Рак, комментируя неожиданное заявление российского Минфина, сообщает «Солидарность».

Напомним, на прошлой неделе там отметили, что претензии Беларуси на компенсацию потерь от «налогового маневра» в российском нефтяном секторе ограничивают суверенное право РФ на проведение внутренней политики.

Иван Рак в ответ на это отметил:

– А чего удивляться, если глава государства десятилетиями говорит: это и «наша Россия», это и наши ресурсы, все наше. Вертикаль власти просто следует его заветам.

При этом директор по развитию компании «Адриус» считает, что больше десяти лет назад глава Беларуси сделал ошибку, продав россиянам «Белтрансгаз», что могло бы сегодня помочь в переговорах:

– Помните, Лукашенко говорил: кому нужна была эта ржавая труба. Сейчас мы наблюдаем отголоски продажи той ржавой трубы.

Иван Рак полагает, что белорусскую экономику ждут непростые времена – и не только из-за сокращения российских дотаций. Он сказал, что в Германии начались неплатежи между субъектами хозяйствования, а в Литве банкротство переживают «довольно серьезные предприятия».

– В этих странах существуют серьезные опасения о начале в 2020 году экономического кризиса. Соответственно не может не быть подвержена рискам наша нереформированная экономика. Думаю, экономические трудности у нас начнутся где-то в феврале следующего года – и начнутся они в виде падения курса белорусского рубля, – считает Иван Рак.