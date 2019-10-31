Гибель российских наемников в Мозамбике: появились новые подробности 31.10.2019, 15:17

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«Вагнеровцы» попали в засаду в богатой нефтью провинции.

Наемники российских частных военных компаний (ЧВК), активно осваивающие африканский континент, продолжают нести потери. После недавних сообщений о гибели в Ливии десятков «вагнеровцев» («ЧВК Вагнера») подобные новости пришли из Мозамбика. 27 октября в засаду, устроенную джихадистами, попала группа местных военнослужащих, которую сопровождали россияне, утверждают местные источники. По неподтвержденной пока информации, последние потеряли 5 человек убитыми (солдаты вооруженных сил Мозамбика – до 20), сообщает «Белсат».

Боевики перекрыли дорогу и в момент появления автомобилей, на которых передвигались военные, открыли по ним огонь. После этого, как сообщают местные СМИ, погибших обезглавили, а транспортные средства сожгли. Скорее всего, погибшие принимали участие в анонсированном неделю назад очередном наступлении правительственных войск на позиции исламских радикалов.

В четверг, 31 октября, посольство России в Мозамбике сообщило о том, что «не располагает информацией по данному вопросу».

«Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», – цитирует «Интерфакс» российскую дипмиссию.

«Частная военная компания Вагнера» – неофициальная военная организация без юридического статуса под командованием бывшего подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина, позывной «Вагнер».

Первые сообщения о прибытии в Мозамбик российских специалистов, представляющих «ЧВК Вагнера», появились 8 сентября 2019 года. Это очередная африканская страна, попавшая в сферу интересов российских структур. В последние годы российские военные и представители ЧВК были замечены не менее чем в 10 странах континента.

По информации газеты The Times, в Мозамбик прибыли до 200 наемников и бойцов спецподразделений, а также 3 боевых вертолета с российскими экипажами. Цель их прибытия заключалась в оказании помощи правительству африканской страны, которое не могло похвастаться успехами в борьбе с джихадистами в провинции Кабу-Делгаду.

Бойцы «ЧВК Вагнера» в Сирии. Фото – СБУ

Нападение на подразделение, которое сопровождали «вагнеровцы», произошло на северо-востоке Мозамбика, в богатой нефтью и имеющей преимущественно мусульманское население провинции Кабу-Делгаду. Именно здесь, начиная с 2017 года, повстанцы-мусульмане, собравшиеся под знамена местной организации «Ансар аль-Сунна», развернули вооруженную борьбу против правительственных войск, целью которой было создание исламского государства (не путать с запрещенной в России и других странах мира террористической группировкой «Исламское государство»).

Отождествляющие себя с ИГ боевики в этой горячей точке появились несколько позже – первые подтверждения датируются концом первой половины 2018 года – и сразу же включились в борьбу. Достаточно быстро им удалось стать влиятельной силой на севере страны, постоянно расширяющей свое присутствие. Предпринимаемые правительством Мозамбика контрмеры пока не приносят ощутимого результата.