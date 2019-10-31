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Дмитрий Бага: Шансы на золото еще не потеряны

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  • 31.10.2019, 15:19
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Дмитрий Бага: Шансы на золото еще не потеряны
Дмитрий Бага
Фото: one.co.il

Игрок БАТЭ поделился мнением о турнирных перспективах клуба.

"Поединок, как и ожидалось, получился непростым, напряженным. Мы тщательно готовились, видели, как могилевчане вчистую одолели "Шахтер", как действовали против "Ислочи". Команда очень обученная, умеющая работать с мячом — даже удивительно, что располагается в нижней части таблицы, до последних туров борется за сохранение прописки в высшей лиге.

Соглашусь: яркого футбола мы не продемонстрировали. Не сумели контролировать мяч так, как хотелось бы. Да и вообще игра была вязкой, без особых моментов с обеих сторон. Вполне логично, что в подобной встрече все решил единственный гол. На выручку пришло индивидуальное мастерство Игоря Стасевича, который в очередной раз показал лидерские качества, способность своими действиями влиять на исход матчей.

Главное — набрали три очка. Табличная ситуация для БАТЭ остается крайне тяжелой, но мы убеждены: шансы на чемпионство еще не потеряны. Теперь ждем не менее сложного домашнего противостояния с "Ислочью", — цитирует Дмитрия Багу официальный сайт БАТЭ.


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