Огромный коготь указал ученым на новый вид динозавров 2 31.10.2019, 15:24

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Пока динозавр — обладатель крупного серповидного когтя — не получил официального названия.

Ученые обнаружили 20-сантиметровый серповидный коготь, датируемый приблизительно 110 миллионами лет, который, возможно, принадлежал новому, ранее неизвестному виду динозавров, пишет «Популярная механика».

Коготь был найден среди других костей, обнаруженных в формации Eumeralla Formation (находящейся в штате Виктория), возрастом 107 миллионов лет, в Австралии. Останки заинтересовали ученых, так как кости были практически идентичны тем, что принадлежали ранее описанному виду, жившему, однако, примерно на 10 миллионов лет позже и в тысячах миль от него.

Речь идет о виде Australovenator wintonensis, останки которого, датируемые приблизительно 95 млн лет, были найдены в Квинсленде. Разница примерно в 10 лет и то, что кости были обнаружены так далеко друг от друга, как указывают ученые, могут говорить о том, что в Eumeralla Formation был найден новый вид. «Возможно, что мы нашли кости не совсем взрослого Australovenator individuals, — отмечает Стивен Попорат (Stephen Poropat), один из авторов нового исследования. — Однако более вероятно, что мы имеем дело с другим видом». При этом, по словам Попората, вид динозавров, просуществовавший более 10 млн лет, — это экстраординарный случай, но не невозможный.

8-дюймовый коготь, найденный в Eumeralla Formation, как объясняет Попорат, имеет форму, которая довольно сильно похожа на форму когтей мегарапторидов, обнаруженных в других регионах, в том числе на форму когтей мегараптора — огромного теропода, обнаруженного в Аргентине, с когтем примерно 30 сантиметров в длину.

Пока динозавр — обладатель крупного серповидного когтя — не получил официального названия. Ученые надеются в ближайшем будущем найти новые останки, по которым бы данного динозавра удалось описать более полно.