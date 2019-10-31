Караул устал, но смена не приходит 20 Владимир Халип

31.10.2019, 15:25

8,134

Владимир Халип

Страна легкомысленно проморгала праздник.

Великий, всенародный. А было так красиво и торжественно. Сияние роскошных люстр. Золото погон и аксельбантов. Обильный ливень орденов и почетных грамот. И девушки эскорта, вручающие каждому бойцу по розе общепринятого цвета.

Так правитель отмечал 25-летие собственной охраны. И рассчитывал естественно, на всеобщее ликование и безоговорочный восторг народных масс. Телевидение даже запустило шикарный фильм о трудной и опасной службе тех, кому посчастливилось попасть в ближайшее окружение правителя. Однако нарядных толп с букетами цветов, выдвигающихся спонтанно в известном направлении, все та же старательная служба почему-то не заметила. Возможно, в грандиозном замысле этого торжества не додумали чего-то идеологи.

Да что тут гадать? Просто не учли советский опыт. Необъяснимая любовь к вождю на его охрану и прочих приближенных не распространяется. А потому и все попытки придворных пропагандистов пробудить народную любовь к бодигардам, а заодно и к тому, кого пришлось им охранять, успеха не имели.

Однако к юбилеям и всяким прочим датам, из которых можно извлечь что-то полезное для власти, относятся тут вдохновенно и отчасти трепетно. Особенно обожают круглые даты своих бесчисленных спецслужб. Никто, похоже, не забыл, с какой помпой отмечали соответствующие праздники вездесущих ментов и заботливой гэбушки. Сто лет, это вам не фунт изюма! Естественно, сыпались награды, грамоты, погоны. Генералы росли массово, как опята в сентябре.

И что удивительно, самого государства, если верить официальному календарю, в те далекие годы еще не существовало, а вышеупомянутые ведомства уже проклюнулись и начинали бурный рост. Кому тогда служили – не уточняется. Так исподволь возникли смутные слухи об импортном происхождении краеугольных служб этого заносчивого режима.

А вот с гордым формированием персональной стражи обстояло все совсем иначе. Никаких ста лет и прочих сказок про белого бычка. Не те ребята. Двадцать пять – и точка!

Приветственная речь объекта этой бескомпромиссной охраны не случайно была выдержана в строгом стиле последнего приказа перед неравным боем. Несколько дней спустя он уже вызовет министра обороны и госсекратаря совета безопасности по поводу переброски в Литву трех десятков американских танков и продолжит в той же манере напутствия перед схваткой. «Это конечно бронетанковый кулак , не надо преуменьшать. Но 30 танков и 30 бронемашин – это смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, можем столкнуться. Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких движений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

Что тут говорить – стратег! Вот только ему ли решать, какие «движения предпринимать»? В минувшую пятницу российский министр обороны Шойгу созвал совместную коллегию военных ведомств двух стран и бесцеремонно заявил, что в ответ на угрозу безопасности у границ союзного государства «наращивается потенциал наших войск, осуществляется перевооружение и особое внимание уделяется развитию региональных войск Беларуси и России».

А ему все еще кажется, что это он проводит тончайшую политику, умело балансируя между западом и востоком. А со стороны все выглядит ужасно. Запутался в своих колхозных хитростях окончательно и бесповоротно. И остается ему только раздавать налево и направо ордена, медали и погоны. Но внешне все будто бы торжественно и непоколебимо. А потому, заканчивая речь перед своей охраной , он и себя вдруг причисляет к их когорте. «В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача быть впереди всех подразделений».

И это уже новый тренд. Теперь эта беспомощная власть будет все свои неудачи, потери и провалы списывать на эти несчастные танки, будто бы угрожающие благополучию родных Дроздов. Чего же вы хотите – враг стоит у ворот! Это такая шикарная дымовая завеса, в которой можно легко скрыть и наглые притязания неугомонного союзника, и вполне реальную угрозу дефолта. Денег-то нет даже на выплату долга, а потенциальные кредиторы решительно отказываются выдавать новые займы.

Спокойны в этой ситуации только бодиборды. Они уверены, что без работы не останутся. Объект охраны пока еще не усомнился, что без проблем одолеет новый срок. И что разные исторические параллели – это все не про него. Да, вроде бы в минувшем веке был такой матрос, который однажды вышел к притихшему мгновенно залу и мрачно произнес: «Караул устал!» И начался совсем иной отсчет.

И вообще, у времени странная особенность. То оно замедляется до какого-то гнетущего застоя, то внезапно пускается вскачь. Но в любом случае пролетает быстро. Перехитрить его никому пока не удавалось. А потому выстраивать замысловатые комбинации, чтобы всегда оставаться во власти, смешно и бессмысленно. Не зря же один известный человек времен библейских придумал простую и универсальную фразу: проходит все, пройдет и это.

Наступит день, и некогда бравый и неукротимый спецслужбист, которому в день двадцатипятилетия его подразделения была вручена соответствующая рангу и усердию награда, будет уже безмятежно копаться где-то на своих заслуженных грядках, радуясь внезапному теплу и щебету беззаботных птичек. И, вполне возможно, в тот лирический момент подкатит к нему шустрый внучек, племянник или совершенно посторонний подросток, любопытный и настырный. И спросит простодушно: дед, а чем это ты всю жизнь занимался? Понятное дело, бравый ветеран гордо выкатит грудь колесом и гаркнет: да я охранял самого…

А вот тут-то и может возникнуть пренеприятнейшая заминка. Назвать или не назвать вот так запросто тот давно забытый и к тому же одиозный объект охраны? Или проще приплести по такому случаю какого-нибудь легендарного Митрофана Кузьмича?..

Выручит, как всегда, старый сослуживец – брат по оружию. Напомнит, что пора уже и вздрогнуть. Обязывает дата – Всенародный день автозака.

Юбилейный!..

Владимир Халип, специально для Charter97.org