Вице-премьер озвучил невероятные цифры по коммуналке для белорусов 11 31.10.2019, 15:46

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До каких значений будут расти «100%-я оплата» услуг ЖКХ?

Беларусь вместе с Всемирным банком готовит программу реформ, которая в том числе включает вопросы оплаты коммунальных услуг населением. Об этом первый вице-премьер Александр Турчин рассказал на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме, сообщает tut.by.

В рамках реализации программы со Всемирным банком вопросы оплаты коммунальных услуг населением должны стать самыми болезненными. Первый вице-премьер отметил, что выход на 100% оплаты отопления, к примеру, запланирован только на 2026 год.

— К этому вопросу надо подходить осторожнее всего, учитывать, как они воспринимаются населением, — отметил он.

Тарифы на коммунальные услуги будут расти постепенно.

Кроме того, срок выхода на стопроцентную оплату коммуналки решили отдалить настолько, чтобы можно было выполнять поручение президента по размерам ежегодного повышения оплаты труда.

Ранее вице-премьер Владимир Кухарев рассказывал, что в текущем году тарифы на коммуналку повышаться не будут.

Сколько белорусы возмещают за ЖКУ?

Согласно официальным данным, в Беларуси население в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство, годом ранее - 69,7%.

В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

В этом году в Беларуси подняли тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Независимые эксперты считают, что белорусы уже давно оплачивают 100% стоимости услуг ЖКХ. Непрозрачность формирования тарифов власти используют для того, чтобы бесконтрольно повышать оплату за коммуналку.