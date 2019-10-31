Россиянин пытался ввезти из Литвы в Беларусь 290 килограммов гашиша 8 31.10.2019, 15:51

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Гражданин РФ сделал тайник в машине.

В Гродно завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков: 46-летний гражданин России пытался перевезти через границу 290 килограммов гашиша, сообщает СК.

По данным следствия, россиянин пытался провезти через границу в тайнике, который был оборудован в его автомобиле, 290 килограммов гашиша. Мужчину задержали в пункте пропуска «Котловка». Наркотики он вез из Литвы в Россию транзитом через Беларусь. Всего пограничниками было найдено 3012 плиток гашиша.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц (ч.3 ст. 328 УК), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328−1 УК).

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.