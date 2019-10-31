Михаил Бондаренко: Люди благодарят за флаги и возможность пообщаться
- 31.10.2019, 16:10
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Кандидат от «Европейской Беларуси» даже не ожидал такой поддержки в Мозыре.
Многолюдные пикеты в поддержку кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» Михаила Бондаренко проходят в Мозыре ежедневно, сообщает пресс-служба кампании.
Жители города пользуются возможностью поддержать кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» и присоединиться к гражданской кампании.
— Пикеты сегодня проходили возле магазина «На ростанях» и на рынках «Истпал» и «Привоз». Я даже не ожидал такого количества людей. Не было ни минуты, чтобы кто-то не подошел. Пожилые рассказывали о ценах на лекарства, нищенских пенсиях, мои сверстники — об отсутствии перспектив. Многие молодые люди дали свои контакты, многие благодарили за флаги и за возможность пообщаться, познакомиться. Никогда раньше у нас такого не было. Мозырь — за европейскую Беларусь. Я убеждаюсь в этом каждый день, — сказал Михаил Бондаренко.
Расписание пикетов «Европейской Беларуси» в Мозыре:
1 ноября. Площадка возле ТЦ «Глобал». 10.00-17.00,
2 ноября. Рынок «Славянский». 10.00-17.00,
3 ноября. Рынок «Истпал». 10.00-17.00,
4 ноября. Площадка возле магазина «Нефтяник». 10.00-17.00,
5 ноября. Площадка возле магазина «На ростанях». 10.00-17.00.
6 ноября. Площадка возле ТЦ «Глобал». 10.00-17.00,
8 ноября. Площадка возле ТЦ «Глобал». 10.00-17.00,
11 ноября. Рынок «Славянский». 10.00-17.00,
12 ноября. Площадка возле магазина «Нефтяник». 10.00-17.00.