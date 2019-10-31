10 хитрых советов, чтобы готовить дома было легче 4 31.10.2019, 16:51

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Зачем мясу нужно «отдыхать» и как справиться с незрелым авокадо?

Автор кулинарного блога и повар доставки rebox.by Люся Галкина делится с tut.by маленькими хитростями готовки, которые проверила на домашней кухне.

Уменьшить калорийность крем-супа

Чтобы приготовить густой крем-суп, многие хозяйки используют картофель. Но создать нужную консистенцию помогут менее калорийные овощи — цветная капуста или кабачок. Капусту крупно нарезаете и варите как картофель, кабачок — чистите от кожуры и семечек и тоже используете для густоты первых блюд. Наличие этих овощей не отразится на вкусе, зато по калорийности ударит со знаком минус.

Выжать лимон

Лимон — фрукт, от которого в готовке часто нужен именно сок. Чтобы получить его как можно больше, прогрейте лимон минуту в микроволновке, а затем прижмите и покатайте по столу. После этого разрежьте пополам и выжимайте сок руками. Кстати, чтобы косточки не попали в жидкость, прижмите лимон разрезом ко второй ладони.

И еще один «лимонный» лайфхак: фрукт помогает убрать запах чеснока, лука, рыбы с рук после готовки — достаточно протереть руки кусочком лимона или кожурой.

Магия бананов

Чтобы бананы не чернели, заверните их хвостики пищевой пленкой. Эти фрукты выпускают специфический газ, который способствует быстрому созреванию как самих бананов, так и других фруктов. К слову, если у вас есть недозрелые киви или манго, их можно положить в бумажный пакет с бананами: так скорее дойдут.

Совсем переспелые и даже черные бананы не обязательно выбрасывать: они идеально подходят для приготовления панкейков и различной выпечки. Например, бананового хлеба.

Дозревание авокадо

С авокадо в наших широтах могут возникнуть проблемы: в магазинах этот фрукт часто продают незрелым. Хорошее авокадо должно быть и не слишком твердым, и не слишком мягким. Самый простой способ определить зрелость — немножко надавить на фрукт: если авокадо твердое, то при надавливании на нем не будет вмятины (не дозрело), если слишком мягкое, в «кашу» — оно может оказаться подгнившим внутри. И если со вторым случаем уже не справиться, то дозреть фрукт может на домашней кухне. Для этого нужно завернуть его в фольгу и на день-два отложить в темное теплое место (не хранить в холодильнике!).

Дайте мясу «отдохнуть»

Распространенная ошибка — жарить мясо, которое только что достали из холодильника. Перед приготовлением оно должно полежать несколько минут при комнатной температуре.

Также не спешите есть мясо (особенно говядину) с пылу с жару. Оно должно полежать после того, как приготовилось. Оберните сковороду в фольгу, чтобы сохранить тепло, и дайте мясу «отдохнуть» 10−15 минут: так блюдо получится более нежным и сочным, равномерной температуры.

Сохранить вкус и цвет зеленых овощей

Во время варки под действием высокой температуры зеленые овощи — горошек, брокколи, спаржа, стручковая фасоль, брюссельская капуста — могут терять свои вкусовые качества и цвет. Чтобы сохранить «хрустящую» консистенцию, готовьте их в кипящей воде. Причем контролируйте, чтобы овощам было «свободно»: воды в кастрюле должно быть много — примерно в 5−6 раз больше, чем самих овощей. Чтобы сохранить зеленый цвет, не забывайте солить воду.

Достать скорлупу за пару секунд

Бывает, что вместе с разбитым яйцом в миску попадает кусочек скорлупы. Как будем доставать? Проще всего смочить руку холодной водой: скорлупка легко «прицепится» к мокрому пальцу. Альтернативный вариант — подцепить кусочек большей частью оставшейся скорлупы.

Еще один совет для тех, кто любит яйца пашот на завтрак, но хочет сэкономить время утром. Вы можете сделать заготовку: сварить яйцо и поместить его в холодную воду — там оно сохранит свою форму.

Больше аромата

Цельные специи — перец горошком, бадьян, фенхель, лавровый лист — будут куда ароматнее, если их перед добавлением в блюдо обжарить пару секунд на сухой сковороде без масла. Если хотите придать дополнительную ароматику молотым специям, прогрейте их слегка с небольшим количеством растительного масла.

Чистить имбирь и чеснок

Чистить чеснок и имбирь не обязательно ножом. Для того, чтобы убрать шелуху с чеснока, нужно положить его на разделочную доску, а затем лишь надавить широкой частью лезвия ножа — после этого шелуха легко отделится. Что касается имбиря, то с него проще всего убрать кожуру обычной чайной ложкой.

Любителям морепродуктов

Не забывайте, что практически все морепродукты, купленные в магазине, перед приготовлением следует очищать. В креветках нужно избавляться от панциря и черной полоски (это кишечная вена). Мидии в раковинах замочите в холодной воде и после этого, если на них есть усики, удалите их с помощью ножа, пройдитесь по раковине жесткой щеткой. Филе кальмаров нужно проверять на наличие внутри хорды (позвоночника).