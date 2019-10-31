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Пять минут правды
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«Лебединая песня» лукашизма

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  • 31.10.2019, 16:58
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«Лебединая песня» лукашизма

Почему обращение кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» не пустили в эфир?

Жители Светлогорска не смогли увидеть и услышать выступление кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Савича. Вместо них транслировались музыкальные программы, пишет пресс-служба гражданской кампаниию

- Знакомые постарше уже проводят параллель с «Лебединым озером», которое показывали по ТВ во время путча 1991 года. Чем закончился тот финт властей — все помнят. Сегодняшние события тоже похожи на «лебединую песню» лукашизма. Я не самый убедительный оратор. Если они бояться даже такого — их дни сочтены.

Ну а мы продолжим доносить свои идеи и общаться с жителями Светлогорска на наших пикетах. Уверен, что аудитория на улицах будет не менше, чем у лукашенковских СМИ, — сказал Дмитрий Савич.


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