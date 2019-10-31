Какой будет погода в первые дни ноября 31.10.2019, 17:20

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 ноября.

1 ноября погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, днем в западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет Гидромет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно по востоку кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку при прояснениях -8..-9°С, по западу страны 0,..+2°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

2 ноября погоду на большей части страны будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в северных, а днем в западных районах страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем местами по западу республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. Ветер южный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3,..+2°С, при прояснениях до -7°С, максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу до +10°С.

3 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, за которым начнет распространяться теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Потеплеет. На большей части кратковременные дожди, ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0,..+6°С, по востоку при прояснениях до -2°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу +13..+15°С.