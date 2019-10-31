КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря 5 31.10.2019, 17:37

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Пхеньян восстановил ядерные испытания.

Северная Корея осуществила два пуска в Японское море, восстановив таким образом ракетные испытания на фоне тупика в ядерных переговорах с Вашингтоном, заявили южнокорейские и японские чиновники 31 октября, сообщает «Радіо Свобода».

Два «неустановленных снаряда» были выпущены 31 октября днем из провинции в центре страны, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штаба Южной Кореи.

Власти Японии заявили, что два снаряда были баллистическими ракетами, которые приземлились за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии, которая простирается на 370 километров от суши.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание после запусков ракет 31 октября и выразил обеспокоенность по поводу «снарядов малого радиуса действия».

27 октября Пхеньян заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США.

Во время своей второй встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая в феврале состоялась во Вьетнаме, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от Вашингтона отменить часть санкций в ответ на демонтаж главного ядерного комплекса КНДР. Трамп отверг эти требования, и тот саммит завершился без всякой сделки. Позже двое лидеров согласились возобновить переговоры.