Павел Юхневич: Пора брать ответственность за страну на себя 7 31.10.2019, 17:51

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Павел Юхневич

Белорусы — великий народ с многовековыми традициями борьбы за свою свободу.

Обращение кандидата в депутаты по Пушкинскому избирательномуокругу №103 Павла Юхневича не вышло в эфир. Официальные СМИ побоялись предоставлять даже 5 минут времени активисту «Европейской Беларуси».

Пресс-служба гражданской кампании предоставляет возможность прочитать и увидеть запрещенное властями выступление.

- Добрый день, друзья.

Меня зовут Павел Юхневич. Я представляю команду «Европейской Беларуси» и являюсь кандидатом в депутаты по Пушкинскому избирательному округу №103. Я иду на эти «выборы», чтобы донести до вас нашу позицию.

Мне 35 лет, и большую часть жизни я прожил в Беларуси при Лукашенко. Я видел, как в нашей стране разгоняли законный парламент, уничтожали национальную символику, забирали у людей возможность нормально работать и зарабатывать, убивали и бросали за решетку патриотов, как у нас забрали право выбора. Даже в эту кампанию избиркомы отказали в регистрации моим друзьям — активистам «Европейской Беларуси» журналистке Ирине Халип, Андрею Войничу, Максу Винярскому, Василию Жорову.

Началось все 25 лет назад, когда мы избрали президентом человека, для которого Беларусь не является родиной. «Я свой народ за цивилизованным миром не поведу», - сказал он тогда. И повел нас назад в совок, в Россию. Закономерный итог этого мы видим сейчас. Беларусь потеряла практически все атрибуты независимого государства. В мире нас не воспринимают как самостоятельного игрока.

На нашей территории - российские войска и военные базы. Наша внешняя политика подчинена Кремлю. Из-за недальновидных действий властей мы находимся в финансовой кабале у России и Китая, поэтому каждый из нас уже должен их более 5 тысяч долларов. Предприятия, которые еще остались на плаву, распроданы российским олигархам.

Закономерный финал этого пути — ликвидация даже той формальной независимости, которую мы имеем сейчас.

Несколько раз мы пытались свернуть с этого пути. Белорусы героически боролись за независимость, выходя на многотысячные марши в конце 90-ых, собираясь на площадях из-за фальсификаций выборов, протестовали против сдачи суверенитета страны.

Нам многое удалось. Но угроза утраты независимости сейчас велика как никогда. Весь этот год мы регулярно получали информацию о неких переговорах, цена которых независимость страны — об углубленной интеграции, об объединении финансовых систем, об усилении военного сотрудничества.

Мало того, на нашей территории сейчас строится Островецкая АЭС. Это российский стратегический военный объект. Белорусские специалисты неоднократно говорили о том, что есть лучшие места ее размещения, есть более современные и безопасные проекты.

АЭС строят российские специалисты и размещена она у самой границы с ЕС. Почти каждый день поступает информация об авариях и нарушениях на стройке. Ну вы же знаете, как в России строят — половину украдут, а остальное - с расчетом: авось пронесет, авось будет работать.

Цена русскому «авось» в Беларуси — жизни нас и наших детей. Мы хорошо знаем, что такое Чернобыль и его последствия. Тут уже вопрос не о сохранении независимости, а о выживании белорусского народа.

АЭС в Островце должна быть закрыта.

Решение всех ключевых проблем простое — смена власти на всех уровнях. Судьбу Беларуси должны решать патриоты.

Я бы хотел сказать пару слов молодым белорусам. Пора брать ответственность за страну на себя! Никому, кроме нас не нужна сильная и свободная Беларусь. Мы — великий народ с многовековыми традициями борьбы за свою свободу. Мы бросали вызов сильнейшей империи мира. Мы выжили, несмотря на 300 лет оккупации — примеров подобного в мировой истории единицы.

Знаете, у меня две замечательные дочки Ева и Аделия. Я не хочу, чтобы они еще 25 лет жили при диктатуре. Я хочу, чтобы они жили не на ядерном могильнике и не в российской губернии. Я хочу, чтобы они жили в свободной и сильной Беларуси. В европейской Беларуси. И я знаю, что мы сможем ее построить вместе с вами.