Названы уникальные места, которые можно увидеть в Грузии 31.10.2019, 18:04

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Одно из них — старый Тбилиси.

Портал vokrugsveta.ua назвал 5 уникальных мест, которые нужно увидеть в Грузии.

Старый Тбилиси

Фактически это территория древнего Тбилисо в пределах крепостных стен XII века — город на правом, высоком берегу Мтквари, между рекой и горами. Здесь можно осмотреть руины цитадели Нарикала и красивую суровой грузинской красотой церковь Метехи V века (отстроена в XIII веке). Сам по себе район — очень атмосферное место: узенькие мощеные улочки, дома-муравейники, темные купола знаменитых серных бань, стоящих на горячих сернистых источниках. Бань больше десятка, все они отделаны в традиционном стиле, и, если есть время, определенно стоит понежиться в горячей воде или сделать массаж.

Мцхета

Первая столица, одно из древнейших поселений в Грузии, Мцхета внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый знаменитый архитектурный памятник — кафедральный собор Светицховели. Первая деревянная церковь на этом месте была построена царем Мирианом III еще в IV веке, и с тех пор многие века храм (неоднократно перестроенный) служил центром и символом христианства в Грузии.

Вардзиа

Знаменитый на весь мир скальный монастырь был построен в основном в XII веке при царе Георгии и его дочери царице Тамаре. Некоторое время в период турецкого нашествия двор царицы Тамары находился именно в Вардзии. Сейчас там действующий монастырь, открытый для посещения.

Гора, возвышающаяся над Курой, изрыта сотнями естественных и рукотворных пещер, в которых находились кельи, часовни, трапезные, бани, библиотека, мастерские и пр. Изначально большинство помещений были скрыты внутри, но землетрясение отчасти разрушило, отчасти открыло стороннему взгляду многие из них. Сейчас можно осмотреть около 150 пещер и церковь Успения с фресками XII века.

Живущие в монастыре монахи днем работают в полях у подножия горы, но ночуют в пещерах. Трогательная подробность: источник на скале закрыт стеклянной стенкой, чтобы туристы не бросали монетки на память, при этом вода выводится в большой бак, откуда можно напиться совершенно бесплатно.

Кстати, в Грузии есть еще один очень интересный пещерный город — Уплисцихе, гораздо более древний, чем Вардзиа. Люди там обосновались еще в конце II тысячелетия до н. э., поэтому культовые сооружения в Уплисцихе относятся как к древним языческим религиям, так и к христианству. Имитация античной архитектуры в пещерных помещениях напоминает Петру в Иордании.

Ахалцихе

Крепость Рабат на юге Грузии, возле города Ахалцихе, масштабно реконструирована в период президентства Михеила Саакашвили. Кому-то, возможно, она покажется слишком явным «новоделом», ведь от первоначальной крепости сохранились в основном только части стен и лестниц, а многие здания полностью отстроены заново. Но общая картина достойная и отражает уникальный дух крепости, где когда-то сосуществовали разные этносы и культуры (армяне, грузины, турки, евреи, русские). На территории так называемой нижней части крепости находятся ресторан и бары, винный погребок, магазины и даже Дом бракосочетаний. Логика тут есть: фото для Инстаграма со свадьбы получаются бесподобными.

Боржоми

Минеральную воду пробовали все, это одна из главных статей грузинского экспорта. Но лучше, конечно, пить ее на месте. Боржоми — популярный курорт в невероятно живописном регионе невысоко в горах в ущелье Куры. Горы густо поросли лесом, климат мягкий весь год. Так же называется и огромный национальный парк, где можно остановиться в отеле, но нельзя, например, разбить палатку. Кроме потрясающей природы, тут, как и везде в Грузии, множество исторических памятников: крепости, церкви, монастыри. Любопытен также летний дворец Романовых, построенный в конце XVIII века.