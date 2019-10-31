РФ играет на нервах ОПЕК, саботируя сделку по добыче 2 31.10.2019, 18:44

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РФ присоединилась к странам, которые систематически не выполняют квоты.

Россия продолжает саботировать свои обязательства по соглашению со странами ОПЕК, в рамках которого крупнейшие экспортеры нефти договорились ограничить добычу, чтобы не допустить избытка предложения и приподнять цены, передает finanz.ru.

Несмотря на многократные заявления главы Минэнерго Александра Новака, который за последние три месяца пять раз обещал привести добычу в соответствие со оговоренным уровнем, по итогам октября российские нефтяники снова качали больше квот.

Средняя добыча за месяц составила 11,23 млн баррелей в сутки, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с оперативной статистикой. Относительно октября-2018 производство упало на 168 тысяч баррелей в день вместо положенных 226 тысяч.

Таким образом, сделка была исполнена только на 73%, а по сравнению с сентябрем добыча даже выросла - на 32 тысячи баррелей в день.

Месяц назад Россия выполнила 88% квоты, после чего Новак дважды пытался успокоить партнеров. «Да, мы выполним», - говорил он на форуме «Российская энергетическая неделя» 2 октября. А спустя две недели повторил: «Будет 100%».

Но слова Новака разошлись с делами нефтяных компаний, точно так же, как и два месяца назад. По итогам августа Россия выполнила сделку на 53%, и 12 сентября министр заверял: «Российская Федерация полностью привержена обязательствам и намерена исполнять их в полном объеме».

С начала 2019 года Россия лишь дважды сократила добычу в рамках квот, и то вынужденно - в июне и июле, когда простаивал трубопровод «Дружба», обеспечивающий 20% российской нефтяного экспорта.

Публично чиновники ОПЕК не высказывали претензий к Москве. Но очевидно, что тема соблюдения соглашения будет ключевой на очередной встрече стран-участниц в декабре, говорит старший советник Hedgeye Risk Management Джо МакМонигл.

Де-факто нефтяной рынок в одиночку спасает Саудовская Аравия, каждый месяц перевыполняющая свою квоту на 140-160%. Россия же - вторая по объемам сокращения - присоединилась к лагерю стран, систематически игнорирующих свои обязательства. В их числе - Ирак, который не исполнил сделку ни разу с 2017 года, а также Нигерия, для которой квоты установили только в этом году.

Позицию российских властей наиболее откровенно высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, назвавший Саудовскую Аравию «слабым звеном» на нефтяном рынке.

«Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз. Сейчас ситуация зеркальная, мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 - это оптимальная цена», - сказал Орешкин.

Впрочем, расчет сыграть на нервах саудитов может оправдаться. Развал соглашения ОПЕК+ приведет к немедленному обрушению цен; более того, рекордно низкий за 10 лет рост спроса, скорее всего, вынудит картель пойти на новые сокращения, говорит МакМонигл.

Ближайшее заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос о продлении сделки, состоится в начале декабря.