«Беларусь вошла в эпоху стагнации — под стать брежневскому застою» 9 31.10.2019, 18:55

2,152

В ориентации на советское наследие есть серьезная угроза и самому Лукашенко как властителю.

Общаясь с журналистами 30 октября, Лукашенко похвастал, что не дал снести советские памятники и провести декоммунизацию, передает «Солидарность».

— Я это остановил. И мы от этого выиграли, — заявил правитель Беларуси.

Однако не все так просто. То, что бессменный белорусский президент так упорно держится за символы коммунистической эпохи, вполне объяснима. Власть Лукашенко, так же, как и коммунистический режим, основаны на авторитарных принципах.

— Возможно, он был бы не прочь использовать абсолютную монархию, но нынешние поколения ее не воспринимают, а вот советская власть — это ближе и понятнее, — заявил в интервью сайту naviny.by бывший депутат Верховного Совета ХІІ созыва Сергей Наумчик. — Но в этом же, кстати, серьезная угроза независимости и самому Лукашенко как властителю, поскольку «ключи» коммунизма — как, кстати, и «Великой Победы» — в Москве, и населением Беларуси Москва воспринимается по-прежнему в значительной мере как идеологическая столица.

Политический обозреватель Александр Класковский также считает, что ориентация на советской прошлое не безопасно.

«Беларусь повторяет путь Советского Союза. Сейчас она вошла в эпоху стагнации — под стать брежневскому застою. Дальше, если не будет перемен, — окончательное загнивание и крах анахроничной системы, причем в непредсказуемой (и, возможно, очень дискомфортной для всех) форме. Так что держаться за идолов коммунистической эпохи — отнюдь не дело вкуса и не безобидное занятие. Там, где сохраняется официальное поклонение этим идолам, сохраняются и их слегка перелицованные практики, которые сегодня тормозят Беларусь, ставят под удар ее будущее», — уверен Александр Класковский.