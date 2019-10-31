Вышел белорусский трейлер сериала «Ведьмак» 31.10.2019, 19:11

Сам сериал планируется к выходу в декабре 2019 года.

На YouTube вышел белорусскоязычный трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher) от Netflix. Белорусскую версию озвучила студия Gavarun.by, передает euroradio.fm.

Сам сериал планируется к выходу в декабре 2019 года (предполагается, что это произойдет 16-20 декабря).

Текст читали Адам Трипутник, Таша Мурзенштольц. Автор перевода — Александр Шумский, редактор текста — Лев Глушицкий, моушн-дизайн — Илья Хайбулин, обложка — Fornir Iogannen.