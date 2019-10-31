Трамп пообещал подписать 60% торгового соглашения с Китаем 1 31.10.2019, 19:30

Дональд Трамп

Площадку для заключения первой фазы торгового соглашения должны анонсировать в скором времени.

США и Китай ищут новую площадку для заключения первой фазы торгового соглашения, которая охватит 60% сделки, сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РБК.

Он отметил, что подписание планировалось на саммите АТЭС в Чили, но мероприятие отменили. Новую площадку должны анонсировать в скором времени, отметил Трамп.

Встреча лидеров двух государств должна была состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти 16 и 17 ноября в столице Чили Сантьяго. 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита в связи с массовыми акциями протеста, начавшимися в стране 25 октября из-за повышения цен на проезд в метрополитене.

Министерство коммерции Китая на прошлой недели сообщило, что Пекин и Вашингтон завершили технические консультации по ряду двусторонних торгово-экономических документов. В частности, стороны достигли договоренности о снятии запрета на экспорт в Китай мяса птицы из США. Помимо этого страны достигли консенсуса по поводу работы системы по надзору за импортом рыбной продукции из США.

11 октября президент США Дональд Трамп отмечал, что Пекин и Вашингтон подошли к «значительной первой фазе» в заключении торгового соглашения. После переговоров с вице-премьером Китая Лю Хэ он заявил, что документ может быть подписан в течение пяти недель.