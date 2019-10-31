В могилевское общежитие бросили «коктейль Молотова» 31.10.2019, 19:45

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Бутылка разбилась о раму, от чего та загорелась.

В ночь на 27 октября 30-летний могилевчанин обратился в милицию. Он сообщил, что в окно его комнаты бросили "коктейль Молотова". К счастью, бутылка разбилась о раму, от чего та загорелась, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Могилевчанин сам потушил огонь, но заметил возле здания силуэты двух человек. После этого он вызвал милицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Это были два могилевчанина в возрасте 23 и 22 лет. Причем один из них был соседом потерпевшего.

Выяснилось, что накануне молодые люди выпивали и вспомнили своего знакомого. Они решили ему отомстить за то, что "скупой на сигареты и учит жить".

В настоящее время злоумышленники находятся в ИВС. На них возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.