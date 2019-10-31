Цены на нефть перешли к снижению 31.10.2019, 19:56

Нефть падает из-за роста запасов в США.

Цены на нефть в четверг оказались под давлением в связи с ростом запасов в США и слабой производственной активностью в Китае, передает reuters.com.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,43% до $60,18 к 18.26 по Минску, растеряв предыдущий рост, в то время как фьючерсы на американскую легкую нефть WTI cнизились до $53,91 за баррель.

Производственная активность в Китае сократилась шестой месяц подряд в октябре и сильнее, чем ожидалось, в то время как рост в секторе услуг замедлился на фоне самых низких темпов экономического роста почти за 30 лет.

Затянувшаяся торговая война между Китаем и Соединенными Штатами также оказывает давление на перспективы спроса на нефть.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 25 октября, на 5,70 миллиона баррелей до 438,85 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

“Отчет по запасам в США был не очень обнадеживающим”, - отмечают аналитики PVM.