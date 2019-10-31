В воскресенье в Беларусь вернется теплая погода 31.10.2019, 20:01

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

В начале следующей недели в нашей стране ожидается потепление и кратковременные дожди. Это нам обещает Белгидромет.

Пока же в пятницу ночью и утром на большей части территории страны кратковременные мокрый снег и дождь, местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно на востоке кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью 1-7 градусов мороза, на востоке – до минус 8-9 градусов, на западе – от 0 до плюс 2 градусов. Днем 2-8 градусов тепла.

В субботу преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем местами на западе Беларуси кратковременные мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. Днем в отдельных районах страны порывистый ветер. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами до 7 градусов мороза. Днем плюс 1-7 градусов, в Брестской области – до плюс 10.

В воскресенье потеплеет. На большей части территории кратковременные дожди, ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром местами порывистый ветер. Ночью от 0 до плюс 6 градусов, на востоке при прояснениях до минус 2. Днем 6-12 градусов тепла, в Брестской области до 13-15 градусов.

В понедельник ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью 5-12 градусов тепла, днем – 9-16.

Во вторник ночью на большей части Беларуси, днем местами кратковременные дожди. Ночью 5-12 градусов тепла. Днем плюс 7-13, на Гомельщине – до плюс 15.

В среду ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью 3-9 градусов тепла, днем – 5-11. На юго-востоке ночью 10-11 градусов тепла, днем – 12-13.