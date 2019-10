Советник Трампа по России Моррисон подал в отставку 2 31.10.2019, 20:43

Тим Моррисон

Должность Моррисона займет заместитель помощника госсекретаря США по Ираку и Ирану.

Специальный помощник президента США Дональда Трампа, директор департамента по Европе и России Совета национальной безопасности США Тим Моррисон подал в отставку. 30 октября об этом сообщила радиостанция National Public Radio, ссылаясь на свои источники, позже Моррисон подтвердил эту информацию изданию The Hill, передает gordonua.com.

По данным радиостанции, должность Моррисона займет заместитель помощника госсекретаря США по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам Эндрю Пик.

Моррисон сегодня дает показания в комитете Конгресса, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента Трампа, сообщает CNN.

Он стал вторым чиновником Белого дома, который дает показания по делу об импичменте.

Он входит в число лиц, которые сообщили о своих опасениях из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорил на слушаниях в Конгрессе временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Европейская правда".

В конце августа издание Politico сообщило, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

12 сентября администрация президента разблокировала программу военной помощи. 19 сентября Палата представителей Конгресса США после задержки одобрила выделение Украине средств для укрепления безопасности.

22 сентября Трамп заявил, что поддерживал Украину с самого начала, но очень разочарован тем, что другие страны не помогают этой стране в той же мере. 24 сентября он признал, что останавливал программу помощи Украине, добиваясь, чтобы Евросоюз также выделял средства Киеву.

Тейлор называл "сумасшедшим" решение о задержании военной помощи Соединенных Штатов для Украины. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных после слушания в комитетах бывшего специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

Трамп просил Зеленского возобновить расследование деятельности в Украине сына своего вероятного соперника на выборах президента США в 2020 году Джо Байдена Хантера.

В жалобе сотрудника американской разведки, послужившей началом скандала, упоминается Волкер. В документе указано, что 26 июля, на следующий день после звонка президентов, Волкер прибыл в Украину и встретился с Зеленским и другими украинскими политиками. Вместе со спецпредставителем был Сондленд. По данным информатора, Волкер и Сондленд давали Зеленскому советы, что делать с требованиями Трампа.

Тейлор стал последним из серии бывших и действующих официальных лиц, кто 22 октября выступил в закрытом режиме с момента начала расследования дела об импичменте.

Он рассказал, что посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд говорил ему: Трамп хотел, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о расследовании дела компании Burisma и возможном вмешательстве Украины в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Сондленд сказал, что от такого заявления "зависело все", включая предоставление Украине военной помощи США.

После показаний Тейлора Белый дом 23 октября заявил, что Трамп не делал ничего плохого.