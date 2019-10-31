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СМИ: Бага уйдет с поста главного тренера БАТЭ

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  • 31.10.2019, 20:55
  • 1,592
СМИ: Бага уйдет с поста главного тренера БАТЭ
Алексей Бага

Он может стать первым тренером за 14 лет, с которым БАТЭ проигрывает чемпионат Беларуси.

Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага покинет свой пост по окончании сезона. Об этом пишет Tribuna.com, не сообщая источники таких сведений.

38-летний Бага работает в тренерском штабе борисовской команды с 2011 года. В 2018 году он был старшим тренером в штабе Олега Дулуба. После отставки Дулуба Бага в июне стал главным тренером клуба.

В прошлом сезоне БАТЭ вышел в группу Лиги Европы и стал чемпионом Беларуси. Теперь же команда занимает второе место в турнирной таблице белорусского чемпионата, отставая от брестского "Динамо" на 6 очков.

Алексей Бага может стать первым тренером за 14 лет, с которым БАТЭ проигрывает чемпионат Беларуси.


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