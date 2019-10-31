Люди без ответственности 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.10.2019, 21:07

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Дети Путина и Пескова в армии не служат.

Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Песков заявил, что убийство восьми человек в забайкальской воинской части – частный случай. Из него нельзя делать вывод о провале военной реформы. Он также добавил, что Путин не будет реагировать на трагедию. И в самом деле, зачем Верховному Главнокомандующему на это реагировать? Это же не про ракеты рассказывать.

Дети Путина и Пескова в армии не служат. Над ними там не издеваются. Им ничего не грозит. У одного дети за границей, у другого – "живут в счастье" (©?Усманов) в России, прикрывшись подложными фамилиями.

Поэтому легкость отношения к убийствам других понятна. Вероятно, у родственников погибших в Забайкалье иное, отличное от официально объявленного, отношение к военной реформе. Для них это – не частный случай, а вся их жизнь. И ничего они от Путина не услышали – ни в поддержку, ни в утешение.

Песков этого не понимает. Поэтому рассуждает, как сухой чурбан.

И вот – новая трагедия в российской армии, новый "частный случай". Опять он связан с призывником, которого военные насильно взяли в армию и не смогли в мирное время сохранить ему жизнь.

Сергея Сафонова нашли повешенным в воинской части в Калужской области. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", но родственники говорят, что тело Сергея привезли в гриме, а под ним - следы побоев.

Очередная леденящая история для всех семей, где растут юноши, а также для тех, кого насильно, по закону, уже забрали в армию.

Нет, граждане Путин, Шойгу и пурга-Песков, регулярные смерти призывников в разных частях страны – не частный случай. Это – система. Это – полный провал военной реформы. Это – торжество издевательства над человеком. На чем стояла подневольная советская армия, а ныне - ее наследница, армия российская.

К сожалению, что бы ни делали Путин и Шойгу с армией, они ни за что не несут ответственности. Ни личной, ни политической. За все расплачиваются люди. Такова особенность порядков в нашей стране.

Так или иначе, но очередная трагедия с призывником говорит о том, что единственный способ, гарантирующий от неповторения подобного – ликвидация призыва в армию. Другого варианта нет. Ничего больше не работает. Доказано.

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