Шизофрения в эфире 3 Игорь Яковенко

31.10.2019, 21:37

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Игорь Яковенко

С избранием Зеленского ненависть и истерики в РФ не прекратились.

Российский телевизор продолжает решать "проблему Зеленского", обострение которой у обитателей эфира случилось после начала разведения сил на Донбассе. Соловьев был вполне искренен, когда во время выборов президента Украины постоянно твердил, что желает победы Петру Порошенко. Поскольку Петр Алексеевич для Соловьева привычный враг, очень удобный объект для ненависти и всегда гарантированный повод для включения режима управляемых истерик, в которых Соловьев и его гости чувствуют себя особенно комфортно.

С избранием Зеленского ненависть и истерики не прекратились, поскольку это единственно возможная форма существования данного вида белковых тел в эфире. Но выглядит это теперь более чем странно. Судите сами. Программа "Вечер" Владимира Соловьева. Выступает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и заявляет, что "мировое сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Зеленскому в разведении сил в Донбассе". Соловьев соглашается и послушно кивает как китайский болванчик. И в той же программе Соловьева декан Виталий Третьяков дает изумительный по своей глубине "анализ" нынешний украинской власти и ставит диагноз лично президенту Зеленскому.

У декана Третьякова оказалось целых три версии, кто такой Зеленский. Первая. "Зеленский – агент Кремля, который до поры до времени прикрывается бандеровской риторикой, а потом сдаст Путину Украину". Выдвинув эту версию, декан Третьяков тут же сообщил, что сам в нее не верит. Вторая. "Зеленский – бандеровец. Прикрывается разговорами о мире, а потом, когда Донбасс войдет в состав Украины, он устроит там резню". Третья. "Зеленский из-за тщеславия согласился стать президентом и его задача - стать не хуже Порошенко и не допустить потери каких-то новых территорий". Предъявив телезрителям свой изумительный "анализ" президента Зеленского, декан Третьяков выносит приговор: "Первое условие Москвы – не верить ни одному слову киевской власти". Аплодисменты в студии, Соловьев соглашается и послушно кивает как китайский болванчик. Так же как и с предложением Захаровой помочь властям Украины и лично президенту Зеленскому. Так все-таки помочь или не верить ни единому слову?

"Политолог" Дмитрий Куликов решил углубить анализ декана Третьякова и объяснил, что в основе поведения властей Украины лежит "стратегия – дождаться ноября 2020 года, когда в США состоятся президентские выборы". И тогда, сообщил "политолог" Куликов, проникший с помощью телепатии в сознание украинских политиков, - "тогда вернется смысл в Украину". А смысл Украины, как стало достоверно известно телепатическому "политологу" Куликову в том, "чтобы Украина была оружием борьбы с Россией". "Потому что Трамп – гад – совершенно не пользуется Украиной для борьбы с Россией", - поделился своим выводом телепатический "политолог" Куликов.

Соловьев с выводами телепатического "политолога" Куликова был совершенно согласен, как и с глубоким "анализом" декана Третьякова и с предложениями Марии Захаровой, но вот один момент в рассуждениях Куликова у него вызвал сомнения. "А у Украины есть год?" - озабоченно спросил Соловьев. В голосе Соловьева звучали одновременно надежда и тревога. Скоро исполнится шесть лет, как российский телевизор ежедневно предрекает погибель Украины и в программе Соловьева эти пророчества звучали особенно часто. Украина должна была сгинуть уже весной 2014 года, но в силу своей необязательности и безответственности продолжает существовать. Но Соловьев и его "эксперты" продолжают надеяться, а может в следующем году эта страна, наконец, погибнет… С другой стороны, исчезновение Украины, в какой бы форме это не произошло, означало бы для Соловьева потерю главного жизненного ориентира и подрыв его кормовой базы, поскольку вот уже почти 6 лет этот человек питается ненавистью к Украине…

Стороннему наблюдателю может показаться, что жизнь бойцов информационного фронта безмятежна и исполнена всяческих приятностей. Как же далек сторонний наблюдатель от реальности! И дело даже не в том, что родным и близким того же Соловьева приходится читать и слушать о нем всякие слова в интернете. Полагаю, что все они давно объяснили своим семьям значение лозунга "на войне как на войне". Гораздо серьезнее проблема внутривидовой конкуренции, которая в конечном итоге выливается в битву за бюджетные деньги. В проекте бюджета на 2020 года главное информационное орудие Кремля, ВГТРК, должно получить 24,2 млрд рублей, что всего на 15% выше, чем в нынешнем году. А Первый канал выпросил из казны 6,5 млрд рублей, что в 2,6 раз больше, чем в текущем году (в 2019 – 2,5 млрд).

Ну, и где справедливость, я вас спрашиваю? ВГТРК держит основной фронт против Украины, США, Европы, против пятой колонны, собрав под свои знамена таких бойцов как Соловьев с Киселевым, Скабеева с Поповым, Михеев с Куликовым, Мамонтов с Малаховым. И это только "Россия – 1". А есть еще "Россия – 24", в которой один "Бесогон" Никиты Михалкова стоит дивизии. А что на Первом канале? Один Шейнин с его ведром дерьма… Поэтому приходится из кожи вон лезть, доказывая свою незаменимость.

Неважно, кто в Украине президент и что там происходит на самом деле. Важно найти побольше гадостей про эту страну (не смогли найти – выдумать) и вылить все это в эфир. Программа "60 минут" от 30.10.19 началась с подробного рассказа о том, как депутат Верховной Рады Богдан Яременко вызывал проститутку. Сюжет длился долго, кадры этого важнейшего события показали несколько раз, содержание смс-переписки депутата с девушкой крупным планом вывели на экран, лица ведущих Скабеевой и Попова светились от счастья.

Хотя поступок украинского депутата вполне может разочаровать его избирателей, а так же вызвать протесты в его семье, но на событие достойное столь пристального внимания главного государственного телеканала соседней страны явно не тянет. К тому же от действий Богдана Яременко никто не пострадал, кроме его репутации. Чего нельзя сказать о действиях депутата Госдумы Слуцкого, получившего творческий псевдоним "Зайчутка" за постоянные сексуальные приставания к парламентским журналисткам, некоторые из которых обращались с жалобами на хамство Слуцкого в думскую комиссию по этике. Скандал был довольно громкий и длился долго, но ни одно из ток-шоу федеральных телеканалов не сочло это событие заслуживающим внимания. Это ведь произошло в России, а не в Украине, зачем об этом знать россиянам…

Настоящей звездой российского телевидения стал украинский телеведущий и блогер Сергей Поярков, фрагмент программы которого вывели на экран в студии "60 минут". Ютуб канал Сергея Пояркова называется "Ничего святого", а сам блогер и телеведущий Поярков очень не любит президента Зеленского и выражает это сильное чувство с помощью весьма художественных ругательств. Большую часть выражений блогера Пояркова зрители "60 минут" вынуждены были угадывать, поскольку право материться в российском эфире имеют только избранные, к которым блогер Поярков не относится. Но эпитеты "криворожский ты сучехвостый козёл" и "брехливый тупорылый сученок", адресованные блогером Поярковым президенту Украины очень понравились Скабеевой, а Попов с трудом скрыл довольную улыбку, когда прокомментировал этот сюжет словами: "Вот такой уровень дискуссии".

Поскольку в Украине есть свобода слова, то телеведущий и блогер Сергей Поярков имеет полное право выражать свое мнение о своем президенте в любых выражениях. И особенность блогосферы в том, что в ней приемлемы в том числе и такие форматы, поскольку каждый блогер находит свою аудиторию. В отличие от федерального телеканала, куда совершенно недопустимо тащить то, что может быть приемлемо в частном блоге. Что же касается брани в адрес президента, то если бы российский блогер высказался подобным образом о Путине, его бы мгновенно осудили по статье 319 УК РФ…

Понятно, что всех усилий информационных войск Путина, а также всего воинства Шойгу не хватит, чтобы проглотить Украину. Но и оставить в покое эту страну Путин не может. Остается сеять хаос и смуту. Пока получается…

Игорь Яковенко, blogspot.com