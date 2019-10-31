Андрей Капский опроверг слухи об увольнении Баги из БАТЭ 31.10.2019, 21:42

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Андрей Капский

Председатель правления БАТЭ назвал эту информацию «вбросом».

Никакой речи о смене главного тренера в БАТЭ нет. Так отреагировал председатель правления борисовского клуба Андрей Капский на слухи, пишет "Прессбол".

31 октября появились сведения, будто главный тренер клуба Алексей Бага по окончании сезона покинет свой пост.

В обоснование этих сведений говорилось, что борисовский футбольный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси и впервые за 14 лет может не выиграть турнир.

"Что касается нас, то никакой речи о смене тренера не ведется. В настоящее время все вместе мы — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата", — ответил на слухи Андрей Капский.