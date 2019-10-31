Мороз по коже 3 Ольга Романова

31.10.2019, 21:50

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Ольга Романова

Это был 1986-й, апрель.

Я не помню, как её звали - кажется, Майя. Усталая и подчёркнуто равнодушная преподавательница информатики в Финансовом институте: она была очень умной, много знала, не халтурила, но и душу в нас ни разу не вкладывала, она откровенно ждала выезда и коротала с нами время.

Но я хорошо помню момент, когда мы в перерыве между парами обсуждали с девушками, как поедем в Киев на майские, билеты уже взяли. Это был 1986-й, апрель. Она подошла к нам, прислушалась, и сказала: Вы рехнулись? Дома сидите! Чернобыль!

Мы ничего не поняли. А она слушала голоса.

И вторую пару начала именно с этого. Она рассказала нам всем про Чернобыль. Никто никуда не поехал. Потом уехала она, и до меня только с годами начало доходить, что она для нас сделала.

Полгода назад меня сильно тряхануло сериалом "Чернобыль". А сейчас я закончила читать книгу - нет, не книгу, сборник документов "Чернобыльское досье КГБ". В Киеве издали: просто подряд подборка секретных документов с апреля 1986 по сентябрь 1991. От обычных рапортов до всяких там секретных постановлений.

Мороз по коже. Цитата наугад, справка КГБ от 10 мая 1986 г, секретно, в 1 экз:

"Обстановка в г. Киеве в основном нормальная. 7–8 мая из сберкасс изъято 30 млн. рублей вкладов. Ограничений на снятие нет.

Несмотря на полученное указание по линии горисполкома не производится мойка средств общественного транспорта в парках.

На период подготовки демонстрации 1 Мая учащимся школ были выданы тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 апреля. С 5 по 8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет довольно высокий уровень фона. Школы намерены сдать костюмы во дворец пионеров. Необходима дезактивация.

За распространение панических и провокационных слухов через администрацию и партийные органы предупреждены:

Ушканенко H.A., 1949 г. р., б/п, образование средне-техническое, инженер проектного бюро «Водстройиндустрия».

Горбач Т.И., 1946 г. р., б/п, с высшим образованием, сотрудник УкрНИИ защиты растений.

Вовченко П.Т., 1938 г. р., б/п, с высшим образованием, зав. сектором музея народной архитектуры.

Макинян А.Г., 1952 г. р., член КПСС, со средним образованием, бригадир завода «Медаппаратура».

8.05 было продано 68 тыс. билетов на ж. д. транспорт. Отправлено 10 дополнительных поездов. Возвращено в кассы 1211 билетов.

На автовокзале находилось до 300 чел.

Очереди в кассах уменьшились.

Обстановка на промышленных предприятиях нормальная.

В праздничные дни продолжают работу ПО им. Артема, ПО «Ленинская кузница», ПО «Коммунист», ПО имени Петровского, КиАПО, КМЗ, отдельные цеха которых выполняют заказы для ЧАЭС.

Обстановка на пунктах дезактивации г. Киева нормальная. По имеющимся данным предприятия занятые обработкой продуктов питания не полностью обеспечены дозиметрическими приборами. Данных о дезинформировании со стороны служб ГО и горсанэпидемстанции о показателях по обстановке в г. Киеве нет.

За отказ выехать на место происшествия из органов внутренних дел уволено 5 сотрудников УВД Киевской области. Госпитализировано 16 сотрудников УВД г. Киева и 289 УВД Киевской обл. Всего 305 чел., из них 20 отправлено в г. Москву.

В г. Киеве находится 16 инокорреспондентов. Предотвращены попытки корреспондентов из Англии, Франции и Швеции собрать тенденциозную информацию на железнодорожном вокзале г. Киева, путем подвода членов спецдружины УКГБ с нейтральных позиций, которые замкнули иностранцев на себя.

8 мая обстановка среди иноучащихся в целом была нормальной, учебный процесс ведется по расписанию. В связи с большим количеством телеграмм, поступающих из-за рубежа и посольств, ряд землячеств (Ливан, Сирия и др.) направил официальные ответы на родину о несостоятельности распространяемых на западе слухов, искажающих действительное положение в г. Киеве и

области. Вместе с тем, со стороны посольств Боливии, Того, Кении отмечается нажим на иноучащихся, попытки побудить их к выезду из г. Киева.

8 мая с. г. в приемную ЦК Компартии Украины по телефону обратился сотрудник посольства Маврикия в СССР, который выразил недоумение по поводу отказа в оформлении документов на выезд на родину студенту подготовительного факультета КГУ Жан Пьера Конрада, прибывшего в СССР в 1985 году. Проверкой установлено, что иностранец 4 мая обратился к декану по поводу отъезда на родину, однако после проведенной беседы от выезда отказался. Каких-либо претензий он не высказывал. По месту учебы характеризуется положительно. Инициатива выезда принадлежит посольству. Информация передана в 3 отдел 5 Управления КГБ УCСP.

Аспирант института физкультуры Ста Мохамед, 1909 г. р. (Тунис - да, так и написано: 1909 г р - ОР)), возвратившись из Италии, 4 мая с. г. распространял домыслы об аварии на ЧАЭС, рекомендовал в срочном порядке покинуть СССР. Ограничен через агентуру и

администрацию вуза.

Всего в г. Киеве находится 8968 иностудентов (3726 соцстран, 5242 капстран). Не возвратились в г. Киев после майских праздников 307 чел., в т. ч. из соцстран 127. Выехало за пределы г. Киева после аварии 48 чел. (Франции — 6, Финляндии — 23, ФРГ — 8, СФРЮ — 5). Находятся в г. Москве в связи с вызовом посольств 7 чел.

8 мая зафиксирован телефонный звонок с телевидения Японии в КГУ, японские сотрудники высказали соболезнования в связи с аварией, интересовались

обстановкой в г. Киеве. Иностранцы получили ответ о том, что обстановка соответствует данным опубликованным в печати.

От агента «Саид» поступила информация о том, что гражданка ПНР работающая на строительстве гостиницы «Русь» распространяет панические слухи среди своих соотечественников. Информация доведена до сведения офицера безопасности МВД ПНР Потоцкого, который принял решение об откомандировании Томасини Елы из СССР.

Обстановка среди оперативных категорий контролируется".

Сегодня презентация этой книги в Лондоне. Приходите. Ну, кто в Лондоне.

Надеюсь, когда-нибудь и в России увидят эту книгу.

Я модерирую. Эх, увидеть бы ту Майю.

Ольга Романова, Facebook