Спикер парламента Великобритании покинул пост 31.10.2019, 22:04

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Джон Беркоу

Джон Беркоу покинул пост после десяти лет работы.

Спикер парламента Великобритании Джон Беркоу уходит в отставку.

Об этом сказано в сообщении Палаты общин, передает «Новое время».

Беркоу покинул пост после десяти лет работы.

Напомним, что 9 сентября спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что откажется от должности спикера и члена парламента.

По словам Беркоу, на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент.

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он занимает позицию спикера парламента. Ранее Беркоу входил в Консервативную партию Великобритании.

Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.