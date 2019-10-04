Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа 4.10.2019, 7:35

Курт Волкер

Допрос проходил более девяти часов.

Бывший специальный представитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Допрос проходил более девять часов, сообщает CNN.

По данным издания, Волкер сообщил, что призывал руководство Украины не вмешиваться в американскую политику.

Также он рассказал о том, что у украинского правительства было много вопросов о том, почему Трамп заблокировал выделение военной помощи Украине.

Во время допроса Волкер отметил, что говорил адвокату Трампа Рудольфу Джулиани о том, что не стоит доверять бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.