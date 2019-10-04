Ученые придумали, как изменить климат в Сахаре

Ученые придумали, как изменить климат в Сахаре6
- 4.10.2019, 7:55
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Исследователи из США провели эксперименты.
Известно, что переход на возобновляемые источники энергии может сократить выбросы углекислого газа и тем самым смягчить антропогенные изменения климата. Но является ли это его единственной выгодой?
Климатологи из США провели эксперименты с использованием климатической модели, чтобы показать, что установка крупномасштабных ветровой и солнечных электростанций в Сахаре может привести к увеличению количества местных осадков, пишет meteovesti.ru.
Этот эффект, вызванный сочетанием повышенного силы трения в нижних слоях атмосферы, свойственной поверхности покрытой барханами и уменьшенного альбедо, может увеличить охват территории растительностью, создав положительную обратную связь, которая еще больше увеличит количество осадков.
Правда, эффект проявится только в случае полной застройки пустыни солнечными и ветровыми энергоустановками. По оценкам специалистов, в этом случае производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребности всего европейского континента.