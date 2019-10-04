«И выглядит правитель как-то не очень» 4 Василий Головнин

4.10.2019, 8:05

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Спущенный галстук и перекошенный пиджак - это еще пустяк.

Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию вызвал кучу скандальных пересудов у него на родине - с особым оживлением, говорят, обсуждают его встречу с премьером Дмитрием Медведевым. Вернее, не саму встречу, а фотографии, сделанные в ходе этого мероприятия. На которых Дутерте, как кажется его соотечественникам, выглядит так, как будто он квасил всю ночь перед беседой с главой правительства РФ.

Филиппинские блогеры тут же вспомнили и все возмутительные сплетни о том, что их президент якобы не слишком любит мыться и, пардон, плоховато пахнет. И это заставило включиться в споры о внешнем виде сеньора Родриго его пресс-секретаря Сальвадора Панело. Который, кстати, сопровождал шефа в поездке в Россию.

Господин президент, убедительно написал пресс-секретарь, отличается высоким уровнем гигиены, а "его тело испускает освежающий запах". "Леди, которые целовали господина президента, - разъяснил он, - говорили мне, что он отлично пахнет".

Не знаю, убедил ли пресс-секретарь филиппинскую общественность, но сам президент Дутерте, любимец простого народа, не раз говаривал, что ненавидит интеллигентскую одежду и никогда не надевает носки. Но, как говорится, любим мы его не только за это.

Родриго Дутерте до избрания президентом был мэром бандитского города Давао, где сколотил очень эффективные эскадроны смерти. Как бы для истребления наркоторговцев без суда, хотя злые языки уверяли, что попутно автоматчики на мотоциклах исправно отправляли на тот свет и политических врагов сеньора Родриго.

Практику эту, говорят злые языки, он продолжил и после успешного избрания президентом, поскольку широкие народные массы балдели от крутого мужика который ходит в шлепанцах на босу ногу, любит фотографироваться с автоматом в руках и болтает на пролетарской смеси местного тагалога, колониального инглиша и архаичных испанских ругательств, оставшихся от времен господства Мадрида на Филиппинах. Так что спущенный галстук и перекошенный пиджак на фотке с Медведевым - это сущий пустяк. Президент Дутерте и не такое откалывал.

Василий Головнин, «Фейсбук»