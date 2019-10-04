В России рассматривают сценарий падения цен на нефть до $10 за баррель 5 4.10.2019, 8:18

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Минфин РФ подсчитал потери бюджета.

Министерство финансов России оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета на 2020-2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за барр. и останутся на этом уровне в течение 10 лет, сообщает РБК.

В первый год падения цен до $10 за барр., бюджет недополучит примерно 5% ВВП. Если же после этого нефть не будет дорожать 10 лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП, приводит издание расчеты Минфина.

Сценарий с падением нефти до $10 за барр. крайне маловероятен, среди шоковых вариантов развития ситуации, этот — самый радикальный, утверждает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

«Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках», — сказала она. По ее мнению, негативный эффект от цен на нефть сгладят ослабление курса национальной валюты и рост доходов бюджета в рублевом выражении.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а к 2024 году — до $53. При этом консервативный прогноз предполагает падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9 к 2024 году.

В третьем квартале нефть Brent показала крупнейшее падение в 2019 году — на 8,7%. Эксперты объясняют это опасениями из-за обострения торговой войны Китая и США. При этом в сентябре наблюдался рост цен на нефть, начавшийся после атаки дронов на объекты Saudi Aramco.