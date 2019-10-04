Письмо из Осиповичей: Я работал на строительстве Чернобыля-2 в Островце 8 4.10.2019, 8:26

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Белорус обратился к лидеру БНК Николаю Статкевичу.

Пресс-служба «Народной Грамады» опубликовала письмо жителя Осиповичей к лидеру Белорусского Национального Конгресса Николаю Статкевичу.

«Здравствуйте, Николай.

Я во многом согласен с Вашими взглядами, слежу за Вашей деятельностью. Вы прямо говорите о том,что Лукашенко должен уйти от власти. Да, только в этом наше спасение.

Вы много сейчас ездите по Беларуси и выступаете перед людьми. Я считаю, что надо говорить прямо и открыто: диктатор — враг страны и народа №1. Он абсолютно ничем не занимается, кроме личного обогащения. Я по работе много езжу по Беларуси. И вижу, как живут люди.

Николай, хочу подсказать Вам новый адрес для Вашей поездки. Это — город Осиповичи, в 100 км. от Минска. Тут УЖАСНАЯ вода. Вкус и цвет у нее как из болота, из канализации.

Я в 2016 году работал на преступном строительстве Чернобыля-2, АЭС в Островце. Диктатор с сыновьями частично или полностью прихватил производства по обеспечению строительства АЭС и получает от этого миллионы долларов. Именно из-за личной наживы на строительстве АЭС диктатор не провел обещанный нам референдум по этому вопросу.

И корпус ядерного реактора повредили во время моей вахты в июле 2016 года, когда ждали приезда диктатора и решили «отрепетировать» подъем. Но плохо закрепили, и он сорвался. Я много раз ходил мимо поврежденного реактора.

На АЭС постоянно происходили ЧП с увечьями и гибелью людей, обрушения. Я писал об этом Анатолию Лебедько, российскому физику Андрею Ожаровскому, которому Лукашенко запретил въезд в Беларусь. В общем, мужественно продолжайте свою деятельность. Знайте, что народ наш просыпается и против Лукашенко. Надо только будить людей, говорить им правду. И тогда все получится. Желаю Вам успехов».